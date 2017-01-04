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Сенатор Эзни внес проект отмены закона Обамы о здравоохранении

Майк Энзи

Майк Энзи

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Ранее республиканцы обещали, что отмена закона будет одним из главных вопросов их законодательной повестки

Республиканский сенатор Майк Энзи внес проект резолюции об отмене закона

о реформе здравоохранения, принятого по инициативе президента Барака Обамы и обеспечивающего страховкой миллионы американцев.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном аппаратом Энзи.

Инициатива председателя бюджетного комитета Сената, с которой он выступил в первый день работы нового состава Конгресса, положила начало выполнению обещаний республиканцев поставить отмену закона во главу их законодательной повестки.

Республиканцы заявляют, что отмена закона может занять несколько месяцев, а на разработку альтернативной системы медицинского страхования могут уйти годы.

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