Сенатор Эзни внес проект отмены закона Обамы о здравоохранении

Республиканский сенатор Майк Энзи внес проект резолюции об отмене закона

о реформе здравоохранения, принятого по инициативе президента Барака Обамы и обеспечивающего страховкой миллионы американцев.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном аппаратом Энзи.

Инициатива председателя бюджетного комитета Сената, с которой он выступил в первый день работы нового состава Конгресса, положила начало выполнению обещаний республиканцев поставить отмену закона во главу их законодательной повестки.

Республиканцы заявляют, что отмена закона может занять несколько месяцев, а на разработку альтернативной системы медицинского страхования могут уйти годы.