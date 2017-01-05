В Комитете Сената по делам вооруженных сил идут слушания, посвященные российским кибератакам

В четверг на Капитолийском холме проходят слушания по вопросу о российских хакерских атаках в период президентских выборов в США. Слушания проводит сенатский Комитет по делам вооруженных сил. Заседание идет под председательством главы комитета Джона Маккейна.В слушаниях принимают участие директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, замминистра министра обороны по вопросам разведки Марсель Леттр II и командующий кибероперациями ВС США адмирал Майкл Роджерс.

Сенатор Джон Маккейн заявил, что в ближайшие месяцы Комитет по вооруженным силам проведет серию слушаний, посвященных угрозам США в сфере кибербезопасности – но отметил, что их целью не является подвергнуть сомнению результат президентских выборов.

«Целью не является поставить под вопрос результат президентских выборов, - заявил Маккейн. – Как сказали и президент Обама, и избранный президент Трамп – наша страна должна двигаться вперед. Но мы должны делать это, будучи полностью осведомленными».

Маккейн раскритиковал отсутствие стратегии в сфере кибербезопасности, и заявил, что противники США пришли к выводу, что «преимущества кибератак против США перевешивают риски».

Сенатор-демократ Джек Рид призвал к созданию комитета по расследованию кибератак – от этой идеи ранее отказались ведущие республиканцы в Сенате. Рид также отметил, что «вмешательство России (в политический процесс в США) не подвергается сомнению».

Директор Национальной разведки Джеймс Клэппер-младший сообщил членам комитета, что в начале следующей недели разведсообщество представит открытый доклад о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс – по словам Клэппера, этот доклад даст представление о том, что известно американским разведведомствам.

На вопрос Джона Маккейна, следует ли считать кибератаки «актом войны», Джеймс Клэппер заявил, что этот вопрос следует решать политикам. Он также отметил, что ответ на кибератаку не обязательно должен быть симметричным, поскольку у ответной кибератаки «могут быть непредвиденные последствия».

Выступившие в качестве свидетелей руководители разведывательных органов США заявили, что по состоянию на конец 2016 года более 30 стран мира занимались разработкой наступательного киберпотенциала. Они отметили также, что Россия относится к числу «полномаcштабных кибер-акторов» – стран, представляющих собой главную угрозу американским государственным, военным, дипломатическим учреждениям и критической важной инфраструктуре.

Как заявил глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, в результате деятельности главы WikiLeaks Джулиана Ассанжа жизнь американских граждан оказалась под прямой угрозой.

В выступлениях звучит мысль о том, что российские акторы занимаются распространением ложной информации через социальные медиа и вебсайты с целью ослабления правительств стран Запада.

На вопрос Джона Маккейна, следует ли считать кибератаки «актом войны», Джеймс Клэппер заявил, что этот вопрос следует решать политикам. Он также отметил, что ответ на кибератаку не обязательно должен быть симметричным, поскольку у ответной кибератаки «могут быть непредвиденные последствия».

Глава Национальной разведки отметил, что у разведведомств нет возможности определить, какое влияние кибератаки оказали на результаты выборов.

Одной из основных проблем, затронутых во время слушаний, была конфиденциальность большей части информации, которой располагает американское разведсообщество. Ангус Кинг, сенатор из штата Мэн, попросил представителей разведведомств предоставить убедительные свидетельства российского вмешательства в избирательный процесс в США – настолько убедительные, чтобы они «не вызывали вопросов». Глава национальной разведки Джеймс Клэппер ответил, что при раскрытии «деликатных» источников информации «можно будет попрощаться» с возможностью США предоставлять подобную информацию в будущем.

Джеймс Клэппер и командующий кибероперациями ВС США адмирал Майкл Роджерс заявили на слушаниях, что они не считают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа источником, заслуживающим доверия.

Дональд Трамп отреагировал на слушания в Твиттере, раскритиковав «несправедливую прессу» и заметив, что он «всего лишь повторил заявление основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа» - а решить, как относиться к его словам – это уже зависит от каждого гражданина. «Пресса лжет, чтобы создать впечатление, что я против разведки – в то время как на деле я являюсь их большим поклонником!»

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Брифинг с участием глав разведывательных агентств, посвященных российским хакерским атакам, для избранного президента США Дональда Трампа состоится в пятницу 6 января. Президент Обама встречается с представителями разведслужб сегодня.