Сенат начал слушания по назначению Тома Прайса на пост министра здравоохранения и социальных служб США

После назначения Джеффа Сешнса на пост министра юстиции и генерального прокурора США, Сенат приступил к слушаниям по кандидатуре Тома Прайса на должность министра здравоохранения и социальных служб США.

Конгрессмену-республиканцу от штата Джорджия пророчат утверждение на должность. Он активно выступает за отмену реформы здравоохранения Барака Обамы, а также планирует изменить федеральную программу медицинского страхования для населения старшего возраста Medicare и программа медицинской помощи нуждающимся Medicaid. На этом настаивают представители Республиканской партии. Во время слушаний демократы выступили с острой критикой планов Тома Прайса.

Ожидается, что голосование по кандидатуре Прайса состоится в четверг вечером.