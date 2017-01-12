Комитет Сената поддержал прием Черногории в НАТО

Комитет Сената по международным отношениям одобрил резолюцию в поддержку членства Черногории в НАТО.

Это уже вторая попытка законодателей поддержать заявку бывшей югославской республики.

Комитет уже одобрял резолюцию в 2016 году, но Сенат в полном составе за нее не голосовал и перенес ее рассмотрение на год.

В соответствии с нормами Конституции США, вопрос о приеме в НАТО новых членов должен получить поддержку двух третей из 100 членов Сената.

В случае принятия такого решения, вступление Черногории в НАТО станет первым расширением альянса после приема Албании и Хорватии в 2009 году.