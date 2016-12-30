Москва ответила оскорблениями на санкции Вашингтона

МОСКВА — Российская реакция на санкции администрации США в отношении российских дипломатов и целых спецслужб – наиболее жесткие и беспрецедентные по масштабу за все постсоветское время – предполагали такой же жесткий ответ Кремля на решение Белого дома.

Именно такой вывод можно было сделать вечером 29 декабря из высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованных ею в социальных сетях: «Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего».

Мария Захарова в традиционной для нее оскорбительной манере обрушилась на администрацию Соединенных Штатов: «Люди, обитавшие 8 лет в Белом доме – это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких... Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом».

Лексика представителя МИД России была подхвачена другими российскими официальными лицами: в частности, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Интерфаксу» так охарактеризовал решение Вашингтона: «Это агония даже не “хромых уток”, а “политических трупов”».

На следующий день начальник Марии Захаровой, министр иностранных дел Сергей Лавров предложил выслать 31 дипломата США из Москвы и 4 консульских работников из Санкт-Петербурга, а заодно прекратить пользование дачей посольства США и складского помещения в Москве.

Ответ президента России Владимира Путина был неожиданным: российский лидер объявил в специальном заявлении, что Москва не будет высылать американских дипломатов и закрывать их места отдыха, а также пригласил всех детей аккредитованных сотрудников посольства США на елку в Кремль.

При этом Путин охарактеризовал санкции США как «провокацию» и сообщил, что Кремль «дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений» будет выстраивать, «исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д. Трампа».

Тон комментаторов в России сразу же поменялся: тот же Константин Косачев написал в соцсетях: «Исхожу из того, что этот нестандартный, мощный и созидательный сигнал будет правильно прочитан избранным президентом США Трампом».

Алексей Кондауров: без приказа сверху российские спецслужбы не стали бы проводить кибератаку

Генерал Федеральной службы безопасности в отставке, бывший депутат Государственной Думы России Алексей Кондауров в интервью Русской службе «Голосу Америки» заявил, что российские спецслужбы не стали бы осуществлять взломы серверов в США без приказа: «Я думаю, что влезть в избирательный американский процесс без высочайшего соизволения - это большой карьерный риск. Ни ГРУ, ни другие структуры (если они в это влезли, но американцы уверены, что влезли), не стали бы это делать по собственной инициативе. Если они влезли, то они выполняли команду, а когда выполняешь команду такого рода, то, может быть, и просчитываешь все неприятные последствия для себя и смежников, да и для страны в целом, но команда есть команда – они люди подневольные. Я категорически исключаю, что это инициатива любого уровня руководителей из тех ведомств (ГРУ и ФСБ — Д.Г.), которые попали под санкции».

Ветеран российских спецслужб полагает, что у американской стороны были достаточные основания для жестких мер: «Обама бы не стал вводить эти санкции, если бы у него не было стопроцентной уверенности, что такие атаки осуществлялись. Я думаю, что это, скорее всего, не только результат технического контроля, технического отслеживания, я думаю, что они располагают и агентурными данными. Поэтому нашей контрразведке нужно это тоже иметь в виду и озаботиться. Я думаю, что у них стопроцентная уверенность. И Обама не стал бы ставить в такое сложное положение страну в целом – ведь это, практически, признание того, что в национальной безопасности США на этом направлении есть уязвимые места».

Алексей Кондауров недоумевает по поводу того, чего именно хотели добиться в Москве в случае причастности спецслужб России ко взломам серверов политических партий в США: «Это какое-то политическое слабоумие, которое ничего не решает в принципе, цель не оправдывает средства. Если даже грубо предположить, что Россия действительно повлияла на то, что Трамп стал президентом, ну и что? Чего они дальше от этого ждут? Большей глупости трудно себе представить».

Василий Гатов: по политической разведке России в США, возможно, нанесен сильный удар

Приглашенный исследователь Анненбергской школы коммуникаций и журналистики Университета Южной Калифорнии, медиа-аналитик Василий Гатов в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит, что в сообщениях официальных органов США об основаниях для введения санкций против России ему не хватает существенной информации: «Отчет ФБР и Министерства внутренней безопасности США является очень слабым, потому что он не обеспечивает достаточного уровня информирования о том, что произошло, а просто предлагает нам поверить в то, что эти две уважаемые организации точно знают, что произошло. Они описывают это в определенных категориях, вполне профессиональных, но исключительно экономных, с точки зрения выдачи информации – настолько немногословных, что для специалистов любительского уровня совершенно недостаточно информации, чтобы понять, о чем идет речь».

Василий Гатов уверен, что если операция российских спецслужб была организована с привлечением больших технических и финансовых ресурсов, то достигнутая цель была при затраченных усилиях слишком мелкой, и, возможно, целью не являлась, а стала побочным результатом более серьезных действий: «Проникновение внутрь систем, аналогичных Google Apps, которым пользовался Национальный комитет Демократической партии, ради того, чтобы украсть содержимое нескольких аккаунтов, представляется крайне слабой и бессмысленной целью. Являлось ли целью хакеров украсть содержимое почтовых ящиков или являлось их целью захватить контроль над сервером? На этот вопрос ответа нет. А это вопрос, который четко совершенно требует ответа в любом случае».

Медиа-аналитик предполагает, что опубликованные администрацией США основания для санкций немногословны не из-за отсутствия нужной информации у американских спецслужб: «Я думаю, что они знают гораздо больше, но не хотят обнародовать свои возможности».

В результате высылки, отмечает Гатов, может быть серьезно подорвана работа российской политической разведки в США: «Основной удар, видимо, нанесен по политической разведке, во всяком случае, пока нет данных о том, что затронуты люди в погонах. 35 высланных дипломатов с соответствующими полномочиями – это не только вопрос того, что ослаблена как бы разведывательная работа, а это еще и вопрос того, что их контакты могут засветиться. Очевидно, что наиболее серьезные потери в рамках этих санкций – в секретной зоне агентуры, компании прикрытий и так далее, и про которые если мы и узнаем, то через некоторое время и, скорее всего, косвенно».

Андрей Солдатов: Не очень ясна эффективность мер, принятых США

Главный редактор исследовательского интернет-сайта Agentura.ru, эксперт по спецслужбам Андрей Солдатов не слишком впечатлен мерами, которые США приняли против России за день до праздника Нового года: «Мне кажется, как раз ответа на атаки не получилось. А это очень важно, потому что весь мир сейчас мучается оттого, что никто не знает – ни киберэксперты, ни люди, которые занимаются этим по роду своей деятельности в военных структурах – каким должен быть адекватный ответ на хакерские атаки. Их нельзя расценивать как военную угрозу, являются ли они политической угрозой, тоже никто не знает. Все ожидали, что за эти месяцы администрация Обамы сформулирует некий ответ, который может послужить лекалом, примером того, как потом можно будет отвечать на такие вещи. Понятно, что тот ответ, который мы получили вчера, таким примером служить не может».

«Впечатление, что было желание сразу задействовать несколько символических вещей – от того, чтобы все стали говорить о том, что ”такого никогда не бывало со времен “холодной войны” до “мы нашли адекватный ответ на хакерские атаки”. Если задача была просто продемонстрировать, что в Вашингтоне серьезно настроены и считают произошедшее серьезной историей – ну, да, администрация Обамы показала, что они воспринимают это серьезно. Если же говорить о том, что это, станет мерой, которая заставит дважды думать людей в Кремле и рядом с Кремлем о том, чтобы продолжать в том же духе, то я сомневаюсь в этом», – рассуждает эксперт.

Андрей Солдатов уверен, что правильным бы было пойти по пути наибольшей открытости в описании действий Москвы: «Многие эксперты уже несколько недель говорили о том, что единственным адекватным ответом могло бы быть полное рассекречивание всех разведывательных данных об этом взломе, которые находятся в распоряжении американцев. Потому что, во-первых, это – та мера, которую невозможно “откатить назад” никакой новой администрации. Во-вторых, это, действительно, вскрыло бы то, как это все проводилось. В-третьих, это бы уничтожило сомнения у большого количества людей. Мы живем в современно мире, и современный читатель привык к журналистике данных – к сожалению, или к счастью».