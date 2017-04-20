Exxon Mobil просит вывести ее из-под режима санкций в отношении России

ВАШИНГТОН – Нефтяной гигант Exxon Mobil обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой сделать для него исключение из режима санкций против России, чтобы компания могла возобновить бурение в районе Черного моря с российским партнером.

Об этом в среду сообщили американские СМИ.

Вероятно, американские власти изучат этот запрос особенно тщательно, учитывая, что переговоры о сделке между Exxon Mobil и российской государственной энергетической компанией «Роснефть» вел бывший глава компании Рекс Тиллерсон, который сегодня занимает должность госсекретаря.

Знаменательная сделка с «Роснефтью» стоимостью в сотни миллиардов долларов была заключена Тиллерсоном пять лет назад в результате прямых переговоров с российскими официальными лицами, включая президента Владимира Путина.

«Роснефрть» и Exxon приступили к бурению в Карском море в Арктике, но работы были приостановлены, когда бывший президент Барак Обама ввел санкции против Москвы в 2014 году в связи с российской аннексией украинского Крыма. Энергетическая компания также соглашалась участвовать в разведке сланцевой нефти в Западной Сибири и глубоководных месторождений в Черном море, где теперь она просит вывести ее из-под режима санкций.

Ни министерство финансов США, ни Exxon не комментируют запрос, о котором первой сообщила газета Wall Street Journal.

Представитель Госдепартамента сообщил, что Тиллерсон обещал самоустраняться от вмешательства в какие-либо вопросы, касающиеся Exxon, в течение двух лет после назначения на должность главы американской дипломатии и не вмешивается в принятие любых решений в отношении компании правительственными ведомствами.

Тиллерсон подал в отставку с должности главы Exxon, когда стало известно, что Трамп хочет предложить его кандидатуру на должность госсекретаря.

Exxon сообщила, что сама компания и ее инвестиционная собственность в России отвечают всем аспектам программы американских санкций.

Первоначальный совместный проект Exxon и «Роснефти» по бурению в Арктике был приостановлен в соответствии с решением США, запрещающим американским компаниям передачу передовых технологий для подводного бурения и добычи сланцевой нефти.

Глава «Роснефти» также был внесен в санкционный список США.

По оценкам Exxon в 2015 году, потенциальные потери из-за препятствий совместному с «Роснефтью» предприятию могут составить 1 миллиард долларов.

Будучи главой компании, Тиллерсон в 2014 году выступал против санкций, заявляя, что подобная тактика обычно неэффективна и предупреждая, что она может нанести «очень большой побочный ущерб».