WP: ОАЭ хотели создать неофициальный канал связи между Москвой и Трампом

Объединенные Арабские Эмираты в январе организовали секретную встречу между основателем компании Blackwater Эриком Принсом и представителем окружения президента России Владимира Путина для создания неофициального канала связи между Москвой и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила газета Washington Post.

Ссылаясь на неназванных американских, европейских и арабских чиновников, газета пишет, что встреча состоялась примерно 11 января, за девять дней до инаугурации Трампа, на Сейшельских островах в Индийском океане.

Полная повестка встречи до сих пор не ясна, однако ОАЭ согласились организовать ее в частности для того, чтобы выяснить, можно ли убедить Россию ограничить связи с Ираном, в том числе по Сирии. Такая цель, поставленная администрацией Трампа, вероятно, потребовала бы серьезных уступок Москве в вопросе о введенных США санкциях.

Хотя Принс не играл официальной роли в предвыборном штабе или переходной команде Трампа, он представлял себя неофициальным посланником Трампа, когда контактировал с высокопоставленными представителями ОАЭ, готовившими встречу с доверенным лицом Путина, отмечает газета.

Washington Post пишет, что ее источники не назвали имя российского участника встречи.

Принс был ярым сторонником Трампа, пишет издание. После съезда Республиканской партии он пожертвовал 250 тысяч долларов самой партии, предвыборному штабу Трампа и поддерживающему его комитету политических действий.

Сестра Принса Бетси Девос работает министром образования в администрации Трампа. В декабре Принса видели в офисах переходной команды Трампа в Нью-Йорке, сообщает Washington Post.

В публикации со ссылкой на представителей США говорится, что ФБР внимательно изучает встречу на Сейшельских островах в рамках более широкого расследования российского вмешательства в ход выборов в США в 2016 году и предполагаемых контактов между соратниками Путина и Трампа.

Представитель Принса заявил: «Эрик не играл никакой роли в переходной команде. Это полная выдумка. Встреча никак не была связана с президентом Трампом».