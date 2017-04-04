Tрамп предложил Путину «полную поддержку США» в борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп предложил президенту России Владимиру Путину «полную поддержку США» в связи с взрывом бомбы в метро Санкт-Петербурга, в результате которого 11 человек погибли, 45 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Предложение было сделано в телефонном разговоре американского лидера и российского президента, который состоялся в понедельник, сообщили в Белом доме.

«Президент Трамп предложил полную поддержку правительства Соединенных Штатов в деле ответа на атаку и в привлечении виновных к ответственности», – говорится в заявлении без каких-либо подробностей.

«Трамп и президент Путин согласились, что терроризму необходимо нанести решительное и быстрое поражение», – отметили в Белом доме.

Белый дом также сообщил, что президент Трамп «выразил глубочайшие соболезнования жертвам и их близким, а также российскому народу».

В сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля, говорится, что Путин поблагодарил американского коллегу за проявленную солидарность.

«Президенты отметили, что терроризм – это зло, с которым нужно бороться сообща, – отмечается в заявлении Кремля. – Главы двух государств условились продолжать контакты».

Информагентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что взрыв в санкт-петербургском метро осуществил смертник.

Источник также сообщил, что власти установили личность предполагаемого смертника. По его словам, подозреваемый – 23-летний выходец из Центральной Азии, который пронес взрывное устройство в метро в рюкзаке.

Мужчина, попавший в поле зрения камер слежения, которого ранее подозревали в причастности к взрыву, явился в полицию и заявил о своей невиновности, сообщил «Интерфакс».

Ранее Трамп назвал взрыв в метро Санкт-Петербурга «ужасным».

«Ужасное явление, происходящее по всему миру», – так охарактеризовал случившееся президент США, отвечая на вопросы журналистов.

«Подобные нападения на простых граждан, живущих своей обычной жизнью, напоминают нам о том, что весь мир должен действовать как единое целое ради борьбы с насилием во всех его формах», – заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Соединенные Штаты готовы предложить России помощь, которая может ей потребоваться для расследования этого преступления», – подчеркнул он.

Соединенные Штаты осуждают нападение на пассажиров метро в Санкт-Петербурге, заявил в понедельник представитель Госдепартамента.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования близким погибших. Наши мысли и молитвы с пострадавшими и с российским народом», – отмечается в заявлении и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера.

С заявлением о случившемся в Санкт-Петербурге выступила и постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Назвав «душераздирающими» облетевшие мир изображения погибших и пострадавших от взрыва, она выразила соболезнования их близким и всему российскому народу.

«Будьте уверены: Соединенные Штаты будут вместе с Россией добиваться победы над этими экстремистами, которые продолжают безжалостно творить зло в отношении ни в чем не повинных людей», – подчеркнула дипломат.

«Я выражаю самые искренние соболезнования раненым и семьям пострадавших от сегодняшнего взрыва в метро Санкт-Петербурга, – заявил сенатор Бенджамин Кардин. – Терроризм повсюду угрожает всеобщим ценностям и нормам, благодаря которым мы составляем единое человеческое сообщество. Я надеюсь, что российские власти проведут полномасштабное расследование и виновные предстанут перед судом».