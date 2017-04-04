ABC: Россия, возможно, пыталась завербовать бывшего советника Трампа

За два года до того, как нью-йоркский бизнес-консультант Картер Пейдж подключился к предвыборной кампании Дональда Трампа в качестве советника по внешней политике, российские шпионы пытались завербовать его, привлекая возможностями для развития бизнеса в России.

Об этом сообщила телекомпания ABC News.

Ссылаясь на отредактированные судебные документы ФБР, телекомпания сообщила, что Пейдж подтвердил, что именно он является тем человеком, который фигурировал как «Мужчина-1» в судебном документе, датированном 2015 годом, связанным с делом о российских шпионах.

Пейдж сообщил ABC News, что он сотрудничал с властями по данному делу и решил, что федералы раскрыли его личность в январе 2015 года, когда описали его так, что это стало понятно инсайдерам из энергетической отрасли.

«Я не хотел быть шпионом, – сказал он в интервью, переданном в эфир в понедельник. – Я не шпион».

Согласно этому документу, ФБР беседовало с Пейджем в рамках расследования в связи с предъявлением обвинений трем гражданам России, которые были идентифицированы как агенты российской Службы внешней разведки.

Один из них, Евгений Буряков, выдавал себя за сотрудника нью-йоркского офиса российского банка.

Буряков признал свою вину и был приговорен к 30 месяцам тюрьмы. Он был освобожден на минувших выходных и ожидает депортации в Россию.

В документах ФБР, поданных в суд, говорится, что вербовщики говорили с Буряковым о «попытке использования Мужчины-1 в качестве источника разведывательной информации для России», сообщает ABC News.

По данным телекомпании, вербовщик заявил, что он «пообещал Мужчине-1 многое» и сказал ему, что воспользуется своими «связями в России», чтобы добиться заключения выгодных ему контрактов. «Пока его энтузиазм работает на меня», – сказал вербовщик о Пейдже.