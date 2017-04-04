Линки доступности

Языки
Новости

ABC: Россия, возможно, пыталась завербовать бывшего советника Трампа

Бывший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Картер Пейдж. Фото АП

Бывший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Картер Пейдж. Фото АП

Смотреть комментарии

По данным АВС News, российские агенты обещали Картеру Пейджу содействие в заключении выгодных контрактов

За два года до того, как нью-йоркский бизнес-консультант Картер Пейдж подключился к предвыборной кампании Дональда Трампа в качестве советника по внешней политике, российские шпионы пытались завербовать его, привлекая возможностями для развития бизнеса в России.

Об этом сообщила телекомпания ABC News.

Ссылаясь на отредактированные судебные документы ФБР, телекомпания сообщила, что Пейдж подтвердил, что именно он является тем человеком, который фигурировал как «Мужчина-1» в судебном документе, датированном 2015 годом, связанным с делом о российских шпионах.

Пейдж сообщил ABC News, что он сотрудничал с властями по данному делу и решил, что федералы раскрыли его личность в январе 2015 года, когда описали его так, что это стало понятно инсайдерам из энергетической отрасли.

«Я не хотел быть шпионом, – сказал он в интервью, переданном в эфир в понедельник. – Я не шпион».

Согласно этому документу, ФБР беседовало с Пейджем в рамках расследования в связи с предъявлением обвинений трем гражданам России, которые были идентифицированы как агенты российской Службы внешней разведки.

Один из них, Евгений Буряков, выдавал себя за сотрудника нью-йоркского офиса российского банка.

Буряков признал свою вину и был приговорен к 30 месяцам тюрьмы. Он был освобожден на минувших выходных и ожидает депортации в Россию.

В документах ФБР, поданных в суд, говорится, что вербовщики говорили с Буряковым о «попытке использования Мужчины-1 в качестве источника разведывательной информации для России», сообщает ABC News.

По данным телекомпании, вербовщик заявил, что он «пообещал Мужчине-1 многое» и сказал ему, что воспользуется своими «связями в России», чтобы добиться заключения выгодных ему контрактов. «Пока его энтузиазм работает на меня», – сказал вербовщик о Пейдже.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG