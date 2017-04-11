Тиллерсон выразил надежду, что Россия отвернется от Асада

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во вторник выразил надежду, что Россия отвернется от ее давнего союзника – президента Сирии Башара Асада, отметив что его правление подходит к концу.

Выступил на совещании министров иностранных дел «Большой семерки» в Италии, Тиллерсон указал, что «является очевидным, что правление семьи Асада подходит к концу».

«Мы надеемся, что российское правительство придет к выводу о том, что в лице Башара Асада оно нашло себе союзника, на которого нельзя полагаться», - сказал Тиллерсон.

Из Италии Тиллерсон направляется на переговоры в Москву.