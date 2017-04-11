Тиллерсон выразил надежду, что Россия отвернется от Асада

Госсекретарь США выступил на совещании министров иностранных дел «Большой семерки»
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во вторник выразил надежду, что Россия отвернется от ее давнего союзника – президента Сирии Башара Асада, отметив что его правление подходит к концу.
Выступил на совещании министров иностранных дел «Большой семерки» в Италии, Тиллерсон указал, что «является очевидным, что правление семьи Асада подходит к концу».
«Мы надеемся, что российское правительство придет к выводу о том, что в лице Башара Асада оно нашло себе союзника, на которого нельзя полагаться», - сказал Тиллерсон.
Из Италии Тиллерсон направляется на переговоры в Москву.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.