Керри и Лавров обсудили по телефону мирный план по Сирии

Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник обсудили по телефону план мирного урегулирования в Сирии. В заявлении российского МИДа, которое приводит агентство Reuters, сообщается, что в ходе беседы Сергей Лавров предупредил госсекретаря Керри, что некоторое смягчение условий предоставления оружия сирийским повстанцам может способствовать увеличению числа жертв.

Ранее Россия охарактеризовала решение Соединенных Штатов – смягчить ограничения на поставки оружия сирийским повстанцам – как «враждебный шаг», который поставит под угрозу российских военных, а также интересы России в Сирии.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова выступила с критикой этого решения во вторник, отметив, что в новый законопроект об обороне, недавно подписанный президентом Обамой, была включена возможность поставлять повстанцам оружие, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы.

По ее словам, российские военно-воздушные силы, а также другие российские военнослужащие и сотрудники посольства РФ в Дамаске, подвергнутся прямой угрозе, а любое оружие, переданное повстанцем, вскоре окажется в руках джихадистов.

Правительство сирийского президента Башара Асада является давним союзником России, у которой есть военно-воздушная база в сирийском прибрежном городе Латакия. Россия помогла Сирии восстановить контроль над территориями, которые были захвачены повстанцами. Некоторые из повстанческих группировок пользуются поддержкой США.

Недавно последние повстанцы покинули сирийский город Алеппо, который войска Асада взяли при поддержке России. Обама ранее в этом месяце заявил на пресс-конференции, что весь мир потрясен жестоким нападением сирийского режима и его российских и иранских союзников на Алеппо. Стратегия США в Сирии направлена на борьбу с «Исламским государством».