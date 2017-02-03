Белый дом заверяет, что не смягчал санкций в отношении России

ВАШИНГТОН – Администрация президента Дональда Трампа предприняла попытки рассеять впечатление, что она смягчает недавно введенные санкции в отношении России, заверив критиков, что меры, призванные наказать Москву за кибератаки на американские политические организации, останутся в силе.

Министерство финансов в четверг издало указ «О санкционировании определенных транзакций с Федеральной службой безопасности», из которого, на первый взгляд, следует, что власти смягчают санкции в отношении одной из российских спецслужб, предположительно стоявших за попытками вмешательства в американские выборы.

Путаницу усилила серия сообщений российских СМИ, в том числе в информагентства ТАСС о том, что США якобы ослабили санкционный режим в отношении ФСБ.

В статье утверждается, что теперь разрешаются все сделки и действия с участием ФСБ.

В другой статье ТАСС приводится заявление экс-директора ФСБ Николая Ковалева, который назвал это решение первым шагом на пути к сотрудничеству между США и Россией в борьбе с терроризмом.

На самом деле, как уточнил представитель Минфина, документ готовился уже несколько недель, а его цель – дать американским компаниям возможность легально возобновить экспорт в Россию мобильных телефонов, планшетов и программного обеспечения с низким уровнем шифрования.

Экспорт этих товаров оказался запрещен, когда президент Барак Обама ввел санкции против ФСБ в декабре прошлого года.

ФСБ выполняет не только функции разведслужбы, но и регулирует продажу некоторых видов техники и ПО. Однако из-за санкций получилось так, что американским компаниям запрещено платить необходимые сборы.

«Это товары, которые уже прошли проверку в рамках этого режима экспортного контроля, – поясняет представитель компании Financial Integrity Network Эрик Лорбер. – В данном случае единственная причина их задержания – внесение ФСБ в санкционный список». По словам Лорбера, помимо этого санкции значительным изменениям не подверглись.

«Санкции по-прежнему не позволяют американскими гражданам отправлять эти товары ФСБ и в целом запрещают многие транзакции с ФСБ», – добавил он.

«Мы не смягчаем санкции», – заверил в четверг журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Чуть позже с таким же заявлением выступил сам президент Трамп, заявив, что «ничто не смягчается» в плане санкций в отношении России.