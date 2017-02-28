Отношения США-Россия: новые реалии геополитики

Последнее время, все больше политиков в Америке говорят о кризисе отношений «Запад – Россия». По мнению многих экспертов, объяснить его можно тем, что Москва считает своей сферой влияния регионы, где западные державы, наоборот, хотели бы видеть демократии, живущие по западному образцу. Это противоречие ведет к столкновению стратегии НАТО – с одной стороны, и России – с другой. Какой, в этой связи, должна быть политика Соединенных Штатов в отношении России? Режиму Путина выгодно избегать определенности в отношениях с Западом и проводить политику эскалации. Это делается с тем, чтобы держать западных лидеров в неведении относительно планов Кремля и, по возможности, заставить их по-разному оценивать действия Москвы и то, как на них следует реагировать. Так считает бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе – адмирал Джеймс Ставридис.

«Я думаю, главная цель стратегии президента Путина – это расколоть трансатлантический альянс, сделать так, чтобы США и Европа постепенно отдалились друг от друга, – считает Ставридис. – Это придаст России больше веса в европейской политике и расширит для Путина возможности контролировать не только ближнее зарубежье, но и более широкие пространства Европы и Азии».

Известный политолог со стажем, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности Анджела Стент отмечает, что отношения Вашингтона с Кремлем – непреходящая проблема. Как минимум четыре последних президента, говорит она, вступая в должность, испытывали оптимизм по поводу перспектив развития диалога с Кремлем. Но каждый раз, через некоторое время становилось ясно, что российско-американские отношения – это вечная загадка новейшей истории.

«Все эти президенты, в начале работы, верили в то, что им удастся достичь гораздо больших результатов в отношениях Россией. – говорит Анджела Стент, – Вначале, большинству из них – назовем здесь Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Обаму – действительно сопутствовал успех. Я бы сказала, что и президент Ельцин, и президент Путин в начале своего срока, и президент Медведев также поначалу верили, что смогут установить более успешный контакт с США. Но каждый раз эти надежды оказывались разрушенными, потому что, как

оказалось, у Соединенных Штатов и России – весьма различное понимание того, что значит иметь конструктивные отношения друг с другом».

В Кремле считают, говорят вашингтонские эксперты, что Америка обязана относиться к России как к великой державе, у которой есть безусловное право на свои сферы влияния, как минимум – на постсоветском пространстве. Но такое усиление позиций Москвы вызывает тревогу у ближайших партнеров США в Евросоюзе и НАТО. Америка не может жертвовать интересами верных союзников, говорит Чарльз Купчан, политолог вашингтонского центра CFR и бывший особый помощник президента США по европейским делам. «Я думаю, одной из сильных сторон нашей политики в последние годы была нерушимая солидарность с Европой, – подчеркивает Купчан, – Администрация Обамы потратила много усилий, налаживая отношения с Германией, Францией, с Евросоюзом, добиваясь того, чтобы у них был одинаковый взгляд и общая политика в отношении России, в том числе и по санкциям. Мне кажется, что Путин этого не ожидал и думал, что он может разобщить США и Европейский союз, а также создать разногласия внутри ЕС. То, что этого не случилось, стало для него сюрпризом».

По оценке таких авторитетных политологических центров США, как Совет по международным отношениям (Council of Foreign Relations) и Атлантический совет (Atlantic Council), в планы Кремля входит укрепление позиций не только в восточной Европе, но и на Ближнем Востоке. Так, узел сирийского конфликта, судя по всему, удастся распутать совсем не скоро. Но главное внимание, утверждают политологи, Америка должна уделять сохранению единства американской и западноевропейской политики с целью создания не агрессивной, но эффективной стратегии в отношении России.