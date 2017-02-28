МИД РФ: Российско-американские отношения «на низшей точке»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, что российско-американские отношения находятся «на низшей точке» со времен «холодной войны», но выразил надежду на их улучшение при президенте Дональде Трампе.

«Нынешнее состояние связей между Россией и США, как мы все понимаем, мягко говоря, оставляет желать лучшего, – цитирует Рябкова ТАСС. – Не будет преувеличением сказать, что наши отношения на сегодня находятся по сути дела на низшей точке за весь период после холодной войны».

Россия будет анализировать первое обращение Трампа к Конгрессу во вторник, отслеживая любые изменения в американской позиции, заявил Рябков, выступая перед депутатами Госдумы в Москве.

«Будет важно проанализировать те сигналы и подходы, которые будут заложены в первом выступлении Трампа в его качестве руководителя сверхдержавы», – отметил он.

По словам Рябкова, Россия не обсуждала с Вашингтоном вопрос о санкциях, введенных в связи с аннексией Крыма. В то же время дипломат отметил, что работать с США по вопросу о Сирии в случае их снятия было бы проще.

«Мы не обсуждали и не обсуждаем критерии отмены санкций. Ограничения в ряде областей нам, конечно, мешают, но не сильнее, чем они наносят ущерб американскому экспорту, стимулировать который как раз взялся Трамп», – отметил дипломат.

По мнению Рябкова, Россия «обернула сложившуюся ситуацию на пользу… через постепенный прогресс в сфере импортозамещения».

Отметив, что решение о санкциях должен принимать Вашингтон, замминистра отметил, что «без создаваемого рестрикциями духа противостояния стало бы проще вести диалог и заниматься такими сложными проблемами, как конфликт в Сирии».

Говоря о Сирии, Рябков заявил, что «новая администрация США, похоже, понимает ситуацию».

«Очевидно, что главная проблема в Сирии вовсе не в (президенте Башаре) Асаде, а в международном терроризме, который свил там гнездо. Важно, что новая администрация США энергично подтверждает, в том числе, в контактах с нами, желание бороться с террористами до победы. Мы к этому готовы, но мешает еще один барьер, оставленный Обамой – ограничения на полноформатное взаимодействие военных», – сказал он.

Замминистра полагает, что Трамп сталкивается с противодействием некоторых членов Конгресса, которые хотят придать санкциям силу закона, чтобы президент не мог отменить их самостоятельно.

«Новому президенту США сходу пришлось столкнуться с прочно утвердившимся в американской элите антироссийским настроем, разделяемым, по сути, всеми основными звеньями американского политического сословия, – считает Рябков. – Наши недоброжелатели в Конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях. В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути, организовать нечто вроде экономической блокады России».

Рябков допустил, что с учетом «доминирующих на Капитолии антироссийских настроений» американские законодатели смогут преодолеть вето Трампа на такой законопроект.

Предыдущая администрация, по словам Рябкова, «до предела накалила русофобскую истерию в американском обществе», одним из элементов которой стало закрытие доступа к объектам в Вашингтоне и Нью-Йорке, ставшее, по мнению замминистра, «беспрецедентным и противоречащим Венской конвенции» шагом.

Рябков заявил, что США использует в отношении России «различные инструменты давления», к которым он, в частности, отнес Закон Магнитского, «постоянную охоту на наших граждан по всему миру», введение санкций против российских граждан и юридических лиц.

Комментируя призывы поставлять оружие в Украину, которые звучат в США, Рябков заявил, что «важно, чтобы в Белом доме и в Госдепартаменте поняли, что это может обернуться новыми трагедиями, и прочувствовали ответственность». По его словам, российская сторона будет «разъяснять новой администрации историю и нынешнее состояние внутреннего конфликта на Украине».

Несмотря на имеющиеся проблемы в двусторонних отношениях, Россия готова обсуждать с США проблемы стратегического характера, в том числе по системе ПРО.

«Россия открыта к полноценной дискуссии с США по стратегическим проблемам. Здесь необходимо будет учитывать все факторы, оказывающие влияние на стратегическую стабильность и нашу безопасность», – приводит ТАСС слова дипломата.