Хочет ли Россия проверить реакцию администрации Трампа?

ВАШИНГТОН – Тайное развертывание новой ракеты, способной нести ядерный заряд в нарушение договора о контроле над вооружениями. Российские разведывательные корабли, притаившиеся в 50 километрах от базы подводных лодок на восточном побережье США. Облеты американского эсминца в Черном море российскими истребителями.

Звучат мнения, что своими действиями Москва проверяет, как будет реагировать новая администрация Трампа, когда ее критикуют за якобы подозрительно мягкую линию в отношении России.

«Мне не кажется, что эти вещи происходят случайно, – говорит Дмитрий Горенбург, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа. – Учитывая сумбур в Вашингтоне, они просто делают определенные вещи, зная, что никакой реакции не будет».

Другие не склонны столь драматизировать ситуацию.

«Не стоит сильно выискивать здесь что-то, не имея дополнительных свидетельств», – считает профессор политологии в Сиракузском университете Брайан Тейлор. В интервью «Голосу Америки» он допустил, что речь не обязательно идет о «каких-то скоординированных испытаниях со стороны России».

В четверг пройдет первая личная встреча российских официальных лиц с представителями администрации Трампа.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и российский генерал Валерий Герасимов встречаются в Азербайджане. Данфорд добивался проведения этой встречи в течение нескольких месяцев для обсуждения ситуации в Сирии и Украине.

Кроме того, госсекретарь Рекс Тиллерсон проведет переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в германском Бонне в рамках встречи министров стран «Большой двадцатки».

Ожидается, что представители США поднимут вопрос о предполагаемых нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, вызванных развертыванием двух российских батальонов, вооруженных крылатой ракетой наземного базирования SSC-8.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, согласно ТАСС, что Россия «остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора».

Председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн считает, что президент России Владимир Путин «испытывает» администрацию Трампа. Сенатор также заявил, что Конгресс четко дал понять, что нарушения договора со стороны России требуют «серьезного ответа».

«Но что могут сделать США? Как они будут наказывать за это нарушение, и наказывают ли они вообще за такие нарушения?» – задается вопросом Горенбург, который также является ассоциированным членом Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса в Гарвардском университете.

Что касается взглядов Белого дома на Россию, то «они пока четко не вырисовываются из-за довольно хаотичного переходного периода», в то время как ситуация «довольно стабильна с российской стороны», говорит Тейлор, который пишет книгу о путинизме.

Администрацию Трампа, которая находится у власти меньше месяца, отвлекают другие проблемы, связанные с Россией.

Советника по национальной безопасности Майкла Флинна попросили подать в отставку, когда выяснилось, что он обсуждал тему санкций с российским послом до инаугурации Трампа.

Из информации разведслужб, которая просочилась к журналистам, следовало, что несколько человек, связанных с предвыборным штабом Трампа или его бизнесом, неоднократно контактировали с агентами российской разведки во время предвыборной кампании.

Федеральное расследование должно установить, пыталось ли российское правительство повлиять на ноябрьские выборы в США.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в среду президент назвал сообщения о контактах с Россией «теориями заговора», возложив вину за вынужденную отставку Флинна на «незаконные» утечки информации.

«Это преступление, – сказал Трамп. – Это совершалось задолго до меня. Но теперь это продолжается».