NYT: Администрация Обамы пыталась облегчить расследование связей с Россией

Источники New York Times утверждают, что союзники США передавали информацию о встречах окружения Трампа и российских чиновников в Европе
Некоторые сотрудники администрации президента Барака Обамы прилагали усилия, чтобы облегчить будущим следователям поиск информации о возможных связях штаба Дональда Трампа с российскими властями.
Об этом сообщает газета New York Times.
Газета ссылается на беседы с несколькими нынешними и бывшими чиновниками, некоторые из которых заявляли, что «выступают, чтобы обратить внимание на эти материалы и добиться должного расследования Конгресса».
В публикации говорится, что информация поступала от разных союзников США, включая Великобританию и Нидерланды. В ней описывались встречи между российскими чиновниками и окружением Трампа, которые проходили в европейских городах.
Газета также ссылается на перехваты американскими разведслужбами разговоров российских чиновников, обсуждавших контакты с окружением Трампа.
Трамп отвергал предыдущие публикации газеты, в которых утверждалось, что американские власти располагают информацией о неоднократных контактах между людьми, связанными с предвыборным штабом Трампа, и сотрудниками российской разведки.
По данным New York Times, в последние дни администрации Обамы чиновники обрабатывали первичную разведывательную информацию и обобщали ее в докладах, которым присваивался низкий уровень секретности, чтобы с ними могли ознакомиться больше людей, и чтобы донести щепетильную информацию до членов Конгресса.
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