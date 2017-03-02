NYT: Администрация Обамы пыталась облегчить расследование связей с Россией

Некоторые сотрудники администрации президента Барака Обамы прилагали усилия, чтобы облегчить будущим следователям поиск информации о возможных связях штаба Дональда Трампа с российскими властями.

Об этом сообщает газета New York Times.

Газета ссылается на беседы с несколькими нынешними и бывшими чиновниками, некоторые из которых заявляли, что «выступают, чтобы обратить внимание на эти материалы и добиться должного расследования Конгресса».

В публикации говорится, что информация поступала от разных союзников США, включая Великобританию и Нидерланды. В ней описывались встречи между российскими чиновниками и окружением Трампа, которые проходили в европейских городах.

Газета также ссылается на перехваты американскими разведслужбами разговоров российских чиновников, обсуждавших контакты с окружением Трампа.

Трамп отвергал предыдущие публикации газеты, в которых утверждалось, что американские власти располагают информацией о неоднократных контактах между людьми, связанными с предвыборным штабом Трампа, и сотрудниками российской разведки.

По данным New York Times, в последние дни администрации Обамы чиновники обрабатывали первичную разведывательную информацию и обобщали ее в докладах, которым присваивался низкий уровень секретности, чтобы с ними могли ознакомиться больше людей, и чтобы донести щепетильную информацию до членов Конгресса.