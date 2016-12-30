Обама ввел новые санкции против России в ответ на кибератаки

ВАШИНГТОН – Президент Барак Обама ввел новые санкции против России в связи с ее кибератаками, вмешательством в ноябрьские президентские выборы и другими действиями, в том числе притеснением американских дипломатов в Москве.

Обама назвал эти меры «необходимым и уместным ответом на действия, призванные причинить вред американским интересам вопреки принятым международным нормам поведения».

Санкции, введенные президентом в четверг, нацелены против девяти физических и юридических лиц: российских спецслужб ГРУ и ФСБ, четырех офицеров ГРУ и трех компаний, предоставлявших материальную поддержку кибероперациям ГРУ.

Кроме того, под санкции попали россияне Евгений Богачев и Алексей Белан, которых Министерство финансов назвало «заядлыми преступниками», ответственными за кражу более 100 миллионов долларов из американских банков и компаний.

В дополнение к этому, 35 российским дипломатам в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну, поскольку они действовали «вопреки принятым международным нормам поведения».

Представителей российских властей также лишат доступа в два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Это было сделано в ответ на притеснения и физическое насилие в отношении американских дипломатов в Москве.

«Соединенные Штаты и их союзники и друзья по всему миру должны не только привлечь Россию к ответственности за сделанное, но и объединить усилия, чтобы противодействовать ее попыткам подорвать существующие международные нормы поведения и вмешиваться в демократическое управление», – сказал Обама.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что реакция США не ограничится объявленными в четверг санкциями. По его словам, последуют и другие меры, о которых не будет объявлено публично.

Как заявил источник, в администрации не было споров относительно того, действительно ли Россия вмешивалась в президентские выборы, преимущественно путем взлома электронной почты членов Демократической партии с целью навредить кампании Хиллари Клинтон и повысить шансы Дональда Трампа.

По словам источника, в Белом доме считают, что Россия может попытаться повлиять на исход выборов и в других странах.

Он также добавил, что нет причин сомневаться в намерениях России попытаться предпринять аналогичные действия во время будущих выборов. Следующее важное голосование пройдет в США в 2018 году, когда будут переизбираться все члены Палаты представителей и некоторые члены Сената.

Официальный представитель Кремля пообещал «адекватный» ответ на санкции и обвинил США в попытках разрушить связи с Москвой.

Избранный президент Дональд Трамп, не скрывавший своего стремления улучшить отношения с Россией, заявил, что его стране пора «перейти к более важным и лучшим вещам», а также выразил сомнение в российском вмешательстве в выборы.

«В интересах нашей страны и ее великого народа я на этой неделе встречусь с лидерами разведсообщества, чтобы получить последние сведения об этой ситуации», – сказал Трамп.

Представитель Госдепартамента в четверг заявил, что отменять указы Обамы было бы «нецелесообразно», равно как и приглашать представителей российской разведки обратно в США.

Президент Рональд Рейган депортировал в общей сложности 80 российских дипломатов, которых также подозревали в шпионаже на закате холодной войны, в 1986 году.