Генерал Хайтен: У США «нет защиты» от новой российской крылатой ракеты

У Соединенных Штатов «нет защиты» от крылатых ракет наземного базирования, которые были недавно развернуты Россией, заявил Конгрессу высокопоставленный американский генерал.

Глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен предупредил, что российская ракетная система «может угрожать большей части континентальной Европы» и что у США «нет от нее защиты», особенно в том, что касается обороны европейских союзников.

Американские власти охарактеризовали развертывание ракеты, которое состоялось в феврале, как нарушение договора о контроле над вооружениями. Американские официальные лица не описывали характеристики развернутой ракеты, но эксперты допускают, что на нее с легкостью можно установить ядерную боеголовку.

Газета New York Times сообщила, что российская ракета развернута в Волгоградской области и еще в одном, неуказанном регионе.

Развертывание ракеты «вызывает тревогу», и США «должны понять, что с этим делать», сказал Хайтен.

Генерал подтвердил, что развернув ракету, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, поставивший под запрет американские и российские ракеты наземного базирования данного типа.

Хайтен заявил, что США должны вести разговор с Россией с позиции силы, и выступил за модернизацию вооруженных сил для укрепления американских позиций.

«Единичная крылатая ракета наземного базирования не представляет значительную угрозу США или нашим союзникам», – сказал Хайтен, выступая в комитете Сената по вооруженным силам. Однако «это говорит о начале развертывания структуры, которая может представлять угрозу в будущем», добавил он.