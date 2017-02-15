Белый дом обвинил Россию в нарушении закона о РСМД

Представитель Белого дома заявил, что Россия нарушила заключенный 30 лет назад договор, развернув крылатую ракету.

В 1987 году США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), взяв обязательства не иметь в наличии, не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров, а также не производить пусковые установки для таких ракет.

В 2014 году Госдепартамент США заявил, что Россия нарушает свои обязательства в рамках договора, поскольку разрабатывает и испытывает подобную ракету. Россия отвергла эти обвинения.

Представитель Белого дома во вторник подтвердил, что Россия перешла к развертыванию такой ракеты.

Газета New York Times, которая первой сообщила о развертывании, отметила, что Россия развернула два батальона, оснащенных запрещенными крылатыми ракетами. По данным газеты, один из них расположен на российском ракетном полигоне Капустин Яр, второй в декабре был переброшен в другую часть страны.

Председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что президент России Владимир Путин «испытывает» администрацию президента Дональда Трампа. Он также отметил, что Конгресс четко дал понять, что нарушения договора со стороны России требуют «серьезного ответа».

«В свете последнего развития событий администрация должна принять немедленные меры по усилению нашего потенциала сдерживания в Европе и для защиты наших союзников, – заявил Маккейн. – В более широком плане мы должны продолжать модернизацию ядерных сил США и добиться, чтобы силы сдерживания НАТО были способны сохранять боеспособность, хорошо подготовлены и усилили готовность к противостоянию российской ядерной доктрины, которая призывает к применению ядерного оружия первыми».

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД, – сказал он. – Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора (РСМД)».