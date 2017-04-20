Российско-американский космический экипаж отправился к МКС

Федор Юрчихин и Джек Фишер проведут на космической станции четыре месяца
Космический корабль «Союз» с российско-американским экипажем на борту отправился в полет к Международной космической станции.
Астронавт Джек Фишер, для которого это первый космический полет, и российский космонавт Федор Юрчихин, уже совершавший космические экспедиции, стартовали с космодрома Байконур в Казахстане, чтобы провести четыре месяца на борту орбитальной лаборатории.
Ожидается, что они приблизятся к МКС позднее в четверг после шестичасового полета.
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