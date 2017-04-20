Российско-американский космический экипаж отправился к МКС

Космический корабль «Союз» с российско-американским экипажем на борту отправился в полет к Международной космической станции.

Астронавт Джек Фишер, для которого это первый космический полет, и российский космонавт Федор Юрчихин, уже совершавший космические экспедиции, стартовали с космодрома Байконур в Казахстане, чтобы провести четыре месяца на борту орбитальной лаборатории.

Ожидается, что они приблизятся к МКС позднее в четверг после шестичасового полета.