Разведка США: Россия пыталась помочь Трампу на выборах

Согласно рассекреченному отчету американского разведывательного сообщества, президент России Владимир Путин намеревался подорвать прошедшие в 2016 году в США выборы, а также дискредитировать экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в ходе беспрецедентной кампании, направленной на то, чтобы увеличить шансы избранного президента Дональда Трампа на победу.

«Целью России был подрыв общественной веры в демократические процессы в США, очернение госсекретаря Клинтон и, тем самым, уменьшение числа проголосовавших за нее», – сказано в обнародованном в пятницу вечером докладе.

«Мы также прослеживаем явное предпочтение, которое Путин и российское правительство оказывали избранному президенту Трампа, – сообщается в докладе. – Путин и правительство России стремилось по-возможности помочь ему одержать победу»

Отчет трех крупнейших разведывательных агентств США был обнародован спустя всего несколько часов после того, как высокопоставленные представители разведки провели брифинг по вопросам безопасности для Трампа в Нью-Йорке. Уходящий президент США Барак Обама, санкционировавший отчет спецслужб, был отдельно проинформирован о его содержании в четверг.

В пятницу вечером Трамп, в сети Твиттер, обвинил самих демократов в том, что они стали объектом кибервзлома. «Ужасающая небрежность Национального комитета Демократической партии стала причиной этого взлома – написал Трамп. – Национальный комитет Республиканской партии был защищен»

Трамп также написал несколько критический твитов в субботу утром, в которых заявил, что хакерские атаки не повлияли на исход выборов, а также что демократы «страшно посрамлены» тем, что проиграли.

Команда для борьбы с кибератаками

Ранее Трамп назвал свой брифинг в пятницу «конструктивном», однако повторно заявил, что любые возможные попытки России или других государств вмешаться в ход выборов США не оказали «абсолютно никакого влияния на результат».

Трамп также пообещал в течение 90 дней с момента его вступления в должность создать рабочую группу, целью которой будет создания плана борьбы с кибератаками на инфраструктуру США, исходящими от сторонних акторов.

Однако ранее в пятницу Трамп, в интервью The New York Times, назвал заявления разведывательного сообщества о российском вмешательстве в ходе американских выборов «политической охотой на ведьм», которая, по его слова, осуществляется его противниками, до сих пор расстроенными своим поражением.

Выводы законодателей

Законодатели США, который также были ознакомлены с содержанием секретного доклада, отреагировали на него по-разному.

«Достаточно сказать, что эти выводы потрясают», – заявила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Республиканец Ричард Барр, глава сенатского Комитета по делам разведки, выразил надежду, что «наши лидеры адекватно отреагируют на эти действия».

Между тем, некоторые бывшие сотрудники разведки и сторонники Трампа, как и он, считают, что есть достаточно оснований скептически относиться к выводам разведслужб.

В частности, они утверждают, что разведка пока не предоставила доказательств, связи между кибератаками на Национальный комитет Демократической партии и Россией.

Отсутствие деталей

Сотрудники разведки признают, что в опубликованном отчете, из-за риска обнародования чересчур подробной информации об источниках и методах проведенного расследования, не содержалось многих подробностей дела. И, что особенно важно, в отчете утверждается, что российские кибератаки ни в какое время не могли поставить под угрозу безопасность системы, используемой для подсчета голосов на выборах в США.

Вместо этого в отчете излагается, как цель проводимой Россией киберкампании превратилась из подрыва веры в демократические процессы в США – путем проведения кибератак на обе основные политические партии – в усилия, направленные на появление Трампа в Белом доме.

В рассекреченном отчете также прослеживается сходство между усилиями Москвы по обнародованию полученной в результате кибервзломов информации и деятельностью российских спецслужб в отношении олимпийских спортсменов и правительств других стран.

В частности, разведка США утверждает, что Главное управление Генштаба России (более известно, как ГРУ) использовало несколько определенных каналов для распространения документов, полученных в результате кибератак. К ним относятся сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, а также Guccifer 2.0.

Рупор пропaганды

Сотрудники американской разведки также утверждают, что Россия также использовала пропагандистский телеканала RT, который, согласно отчету «активно сотрудничал с WikiLeaks». Там же сообщается о прошедшей в 2013 году встрече между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и главным редактором RT.

Согласно отчету, Россия подкрепила свои усилия с помощью профессиональных «интернет-троллей», чтобы привлечь больше внимание к обнародованной сайтом WikiLeaks скандальной информации о Хиллари Клинтон, причем, как заявляют авторы отчета, некоторые «тролли» начали активную агитацию за Трампа уже в декабре 2015 года.

Сегодня разведка США выражает опасения, что действия России по оказанию влияния на выборы 2016 года станут «новой нормой», и российские спецслужбы будут использовать подобные методы во время выборов в США и других странах Запада.