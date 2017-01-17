Китай обеспокоен перспективой улучшения российско-американских отношений

Намеки избранного президента США Дональда Трампа на возможное улучшение отношений с Москвой после его вступления в должность породили в США ожесточенные дискуссии, которые вряд ли прекратятся после его инаугурации.

Тем временем по другую сторону Тихого океана, в Китае, это вызывает беспокойство у китайских властей, поскольку некоторые опасаются, что нормализация российско-американских отношений плохо отразится на Пекине.

«На Западе крайне обеспокоены российским вмешательством в американские выборы и обещаниями Трампа, но мало кто всерьез воспринимает идею, что он может переманить Россию от Китая, – отмечает директор по исследовательской работе пекинского аналитического центра China Policy Дэвид Келли. – В Китае же ее воспринимают куда серьезнее и ежедневно обсуждают».

Куда склонится чаша весов?

Судя по рассуждениям влиятельных пекинских аналитических центров и онлайн-публикациям в государственных СМИ, многие явно обеспокоены.

Китайская пропаганда акцентирует прочность отношений между Россией и Китаем, при этом стараясь преуменьшить возможность сближения Москвы с Вашингтоном.

В статьях утверждается, что, хотя Москва и Вашингтон могут найти общий язык по таким вопросам, как Сирия и борьба с «Исламским государством», разделить сферы влияния после завершения конфликта будет вовсе не так просто.

В длинной статье о российско-китайских отношениях в People’s Daily автор Чжун Шэн, предположительно отражая взгляды высокопоставленных партийных деятелей, отмечает, что отношения между Пекином и Москвой в международных делах играют «роль балласта».

В то же время есть опасения, что чаша весов может склониться не в пользу Пекина – в направлении, которое создаст дополнительный вызов для региональных и глобальных амбиций Китая.

Троецарствие

Как отмечает Келли, в Китае есть культурная тенденция рассматривать дипломатические отношения в трехсторонней форме. По его словам, эта традиция берет свое начало в популярном китайском романе «Троецарствие».

Одной из многочисленных стратегий, которые популяризовал этот роман, была идея о том, что в противостоянии между тремя сторонами лучше действовать вдвоем против одного, а не бороться в одиночку против двоих.

«Это понятно людям, как олимпийские соревнования», – добавляет он.

Если избранный президент Дональд Трамп сумеет найти способ отойти от политики санкций и сгладить отношения с Москвой, Пекин может оказаться слабой стороной в этом треугольнике. С точки зрения Пекина это нежелательно, особенно в то время, как Китай пытается проводить амбициозную торговую программу в регионе и в Европе и переживает сложности в связи с замедлением роста экономики.

Как отмечает эксперт по России из Американского совета по внешней политике Стивен Бланк, для многих в Китае сближение России с США подразумевает охлаждение между Москвой и Пекином.

«В Пекине обеспокоены, что Россия, с ее устоявшимися антиамериканскими взглядами, может изменить свою позицию», – говорит он.

До сих пор «китайско-российские отношения в значительной степени были основаны на их неприятии американских интересов в мировом порядке. Это может измениться, если отношения между США и Россией улучшатся», – отмечает он.

Временный партнер?

С тех пор, как Россия аннексировала Крым, отношения между Пекином и Москвой улучшались. Санкции отрезали Москву от западных рынков и инвестиций, позволив Пекину вмешаться и начать развивать двусторонние связи. Председатель КНР Си Цзиньпин инвестировал значительный политический капитал в отношения с Владимиром Путиным, в прошлом году, приехав в Россию с официальным визитом.

Впрочем, с доверием у двух стран всегда было сложно.

Комментарии о России в социальных сетях и интернет-изданиях зачастую содержат скептическую оценку сотрудничества между двумя странами.

Недавние сообщения о том, что двигатели в проданных Китаю российских истребителях Сухой-35 устроены так, чтобы их было практически невозможно разобрать в целях копирования, возмутили некоторых настолько, что в Сети появились предположения, будто это Россия, а не Америка является главным врагом Китая.

Журналист Global Times Гао Фэй, возглавляющий центр изучения России в китайском Институте международных отношений, поспешил успокоить массы, задавшись вопросом, кому выгоднее всего саботировать китайско-российские отношения. Он также отметил, что любые коммерческие сделки предусматривают «юридические и другие меры против хищения интеллектуальной собственности».

И хотя китайские авторы акцентируют внимание на ключевой роли двух стран в мировых делах, они также в открытую выражают беспокойство по поводу политических амбиций Путина, напоминая, что Москва может быть лишь временным партнером Пекина.

А это началось еще до того, как Трамп был избран президентом.