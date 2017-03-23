Джошуа Бейкер: координация США с Россией по Сирии возможна

Представители шести десятков стран и различных организаций, входящих в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, посетили в среду в Госдепартамент США.

Министерская встреча стала крупнейшей с декабря 2014 года и первой для администрации Дональда Трампа.

Официальный представитель Госдепартамента Джошуа Бейкер, работавший и в администрации президента Обамы, рассказал в интервью корреспонденту Русской службе «Голоса Америки» Рафаэлю Саакову о дальнейших планах Соединенных Штатов по борьбе с террористами в Ираке и Сирии.

Рафаэль Сааков: Госсекретарь Тиллерсон заявил в своей вступительной речи о необходимости ужесточения борьбы с «Исламским государством» не только на земле, но и в киберпространстве. Какие шаги намерены предпринять для этого Соединенные Штаты?

Джошуа Бейкер: Скажу сразу, что это большой день для нашей страны, для администрации и для всех делегаций, которые приехали, чтобы напрямую услышать, что будут делать Соединенные Штаты во главе этой коалиции. Думаю, что из речи госсекретаря Тиллерсона было ясно, что мы будем не просто продолжать эту борьбу, а будем укреплять все усилия, в том числе по противодействию пропаганде. Как сказал госсекретарь, даже после своих поражений ИГИЛ продолжает оставаться врагом, является угрозой всему миру, особенно в интернете. Что мы будем делать? Мы будем работать, в первую очередь, с нашими арабскими партнерами – как он подчеркнул, что у нас есть [антитеррористический] центр «Саваб» в Дубае, мы тесно работаем с религиозными лидерами в Саудовской Аравии, в Египте. Мы хотим, чтобы потенциальные экстремисты получали информацию непосредственно от этих лидеров, и не только в политике, но и в социальных сетях, и в обществе в целом.

Р.С.: Какие новые подходы к решению проблемы «Исламского государства» предлагает госсекретарь Тиллерсон членам коалиции? Есть ли существенные отличия от действий администрации Обамы, которую Дональд Трамп критиковал за достаточно слабый подход к борьбе с ИГИЛ?

Д.Б.: Мы видим уже очень много успехов в каждой сфере. Это успехи в военной сфере, в сфере прекращения финансирования ИГИЛ, в противодействии пропаганде. Сегодня Соединенные Штаты Америки сказали всему миру, что мы будем укреплять сотрудничество, мы будем собирать всех наших партнеров, обмениваться с ними разведывательной информацией и продолжать наши авиаудары. Но самое главное – наш госсекретарь стоял сегодня плечом к плечу с иракским премьер-министром [Хайдером] Абади, подчеркнув, что мы будем рядом с иракским народом, как и с сирийским народом, после военного поражения [«Исламского государства»], потому что мы понимаем значимость стабилизации ситуации в этих странах после освобождения.

Р.С.: Как известно, сотрудничество с Ираком складывается намного проще, чем с Сирией. В связи с этим как будет проводиться координация действий с режимом Асада в дальнейшем?

Д.Б.: Этот вопрос обсуждается прямо сейчас, наш госсекретарь проведет также двухсторонние встречи, в том числе с Саудовской Аравией и Великобританией. Сирийский вопрос будет обсуждаться и на ближайших переговорах в Женеве, которые пройдут на этой неделе. Мы надеемся, что поражение ИГИЛ приведет к скорейшему завершению гражданской войны и разрешению политического кризиса в Сирии.

Р.С.: Насколько существенной представляется для вас разница между коалицией, которая ведет борьбу против ИГИЛ, и сотрудничеством в рамках НАТО?

Д.Б.: Во-первых, НАТО и страны-члены альянса являются нашими ближайшими союзниками в мире, и операции в Афганистани проводились при непосредственном руководстве НАТО. Однако данная международная коалиция гораздо шире. Сила этой коалиции заключается в том, что в нее входят сразу 68 стран, 45 из которых на конференции представляют министры иностранных дел. Думаю, мы уже добились грандиозных успехов и в ближайшее время увидим, как все члены коалиции, включая наших партнеров по НАТО, активизируют свои усилия.

Р.С.: Россия не была приглашена на данную конференцию, поскольку не является членом коалиции. Планируется ли какая-то координация действий в борьбе против ИГИЛ с Москвой?

Д.Б.: Есть некоторые возможности координации, но, как вы уже сказали, Российская Федерация, конечно, не является членом коалиции. Есть некоторые аспекты их действий в Сирии, с которыми мы не согласны, но все-таки есть и другие – контртеррористические – аспекты, по которым, как мы думаем, можно работать с Россией, но это в будущем. Многое зависит от наших двухсторонних отношений с Россией.

Р.С.: Исполнилось 3 года с момента аннексии Крыма Россией, на востоке Украины наблюдается эскалация конфликта. Каких шагов следует ждать от Госдепартамента и Белого дома?

Д.Б.: Вице-президент Пенс на Мюнхенской конференции и госсекретарь Тиллерсон на саммите министров иностранных дел «Большой двадцатки» подчеркнули, что наша позиция по Украине не изменилась. Мы продолжаем поддерживать нормандский формат [урегулирования ситуации на востоке Украины] и призывать Россию исполнять все аспекты Минских соглашений. Я планирую посетить Киев и Москву для обсуждения деталей, но в целом наша политика относительно противозаконной аннексии Крыма не меняется. И мы по-прежнему уверены в том, что Россия поддерживает волнения на востоке Украины.

Р.С.: Господин Тиллерсон лишь недавно возглавил Госдепартамент. Как на данный момент строится взаимодействие ведомства с Белым домом, в том числе по ключевым вопросам?

Д.Б.: Нынешняя конференция – первое крупное мероприятие на уровне министров при администрации Трампа. Я встретил многих сотрудников аппарата Белого дома. Думаю, взаимодействие находится на очень высоком уровне. Нет никаких сомнений в том, что госсекретарь Тиллерсон чувствует поддержку со стороны президента Трампа и его администрации. По-моему, каждая делегация, посетившая сегодня Государственный департамент, получила заверения в полной поддержке со стороны Соединенных Штатов, которые сделают все возможное, чтобы вместе с партнерами по коалиции вернуть процветание и верховенство права в данный регион.