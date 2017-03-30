Дело об изнасиловании поставило под вопрос присвоение Роквиллу статуса города-убежища

Жители Роквилла, штат Мэриленд, гордятся той многоэтничной общиной, которую представляет собой население города. Поэтому предложение присвоить Роквиллу статус города-убежища казалось весьма реалистичным шагом, пока его не поставило под сомнение громкое дело об изнасиловании.

Член городского совета Джули Палакович-Карр представила постановление о статусе убежища в начале марта. Согласно информации Национального центра по иммиграционному законодательству, это позволило бы Роквиллу присоединиться к примерно 600 городам и округам, которые не уведомляют иммиграционные органы об освобождении нелегальных иммигрантов, обвиненных в совершении мелких правонарушений или осужденных за такие правонарушения.

В городе прошли слушания по этому вопросу, в ходе которых выступили, как минимум, 80 человек. Некоторые из них высказались за присвоение статуса убежища, некоторые – против.

Однако спустя две недели после вынесения этого вопроса на рассмотрение двое учеников средней школы Роквилла, находящиеся в стране нелегально, были обвинены в изнасиловании 14-летней девушки.

Потерпевшая, имя которой не разглашается, заявила, что 17-летний Генри Э. Санчес из Гватемалы и 18-летний Хосе О. Монтано из Сальвадора силой затащили ее в мужской туалет и по очереди изнасиловали. Юноши числятся в девятом классе средней школы Роквилла.

Губернатор Мэриленда Гарри Хоган выразил свое возмущение: «Общественность имеет право знать, как такое трагическое и неприемлемое происшествие могло случиться в государственной школе».

Когда история получила огласку в национальных СМИ, присвоение Роквиллу статуса убежища оказалось под вопросом.

«Нет причин не обеспечивать соблюдение иммиграционного законодательства на местном уровне. Вы видите, что происходит, когда этого не делают», – считает ученик местной школы и исполнительный директор Федерации подростков-республиканцев округа Монтгомери Брендан Касселл.

«Роквилл – пример тому. В городе находились двое нелегальных иммигрантов, которых следовало депортировать», – сказал он в интервью «Голосу Америки».

Конкурирующие петиции

Будучи пригородом Вашингтона и главным городом округа Монтгомери, Роквилл входит в число самых зажиточных городов страны.В нем базируются несколько компаний, работающих в сфере высоких технологий и биотехнологий, а расположенные там торговые центры класса люкс делают город крупным центром розничной торговли.

После дела об изнасиловании город оказался в центре скандала. Школы получают бесчисленные звонки и письма от родителей. Перед средней школой, где учились обвиняемые, устроили пикет.

Жительница Роквилла Бригитта Малликан составила петицию, в которой заявила, что городу «необязательно нарушать закон, чтобы быть инклюзивным», и призвала прекратить процесс присвоения ему статуса убежища.

«Роквилл не должен давать нелегальным иммигрантам ложное чувство безопасности, – говорится в петиции. – Присвоение так называемого статуса убежища не сделает ничего для того, чтобы помешать сотрудникам Бюро по исполнению иммиграционного и таможенного законодательства и Министерства внутренней безопасности принимать меры в отношении нелегальных иммигрантов в Роквилле». Петицию подписало более 600 человек.

В ответ на это Бен Шнайдер опубликовал встречную петицию на сайте Change.org.

Он призывает городские власти «защитить наших соседей-иммигрантов от особого внимания правоохранительных органов из-за их иммиграционного статуса» и считает, что «Роквилл должен обеспечить эту защиту в законодательной форме».

Эту петицию подписали 1 189 человек.

Голосование по статусу убежища еще не состоялось, а мэр Роквилла и члены городского совета не дают комментариев, однако в заявлении городского отдела по связям с общественностью говорится, что в настоящий момент полиция города выполняет все федеральные мандаты и уведомляет федеральные иммиграционные службы об арестах, как предписано.

Тем самым город следует правилам округа Монтгомери, который не имеет статуса убежища.

Как рассказал член окружного совета Крейг Райс, он слышал от своих избирателей, что после случая с изнасилованием жители пытаются выступить как сплоченная община.

«Мы продолжаем оказывать поддержку людям, которым она может понадобиться. Мы будем делать это и впредь, вне зависимости от иммиграционного статуса, – сказал Райс. – Мы в округе Монтгомери считаем, что главное – проявлять доброту к ближним».

