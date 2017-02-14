Россия и Сирия обвиняются в преднамеренных ударах по больницам в Алеппо

Россия и Сирия сознательно наносили удары по жилым районам Алеппо, в том числе по больницам, во время кампании совместных бомбардировок, направленной на возвращение контроля над городом, который удерживали повстанцы.

Об этом говорится в новом докладе, опубликованном в США.

Доклад опубликован вашингтонским аналитическим центром Атлантический совет. Содержащиеся в нем свидетельства оспаривают позицию сирийских и российских чиновников, которые неоднократно отвергали эти обвинения.

Доклад, в основу которого положены спутниковые снимки, сообщения в социальных сетях, видеозаписи с камер слежения и свидетельства очевидцев, описывает «неизбирательное» применение Россией зажигательных боеприпасов и кластерных бомб. Авторы доклада также утверждают, что сирийские войска широко использовали хлор.

Сирийский режим восстановил контроль над Алеппо в декабре, положив конец четырехлетнему правлению в городе повстанцев. Возвращение контроля над городом стало важным поворотным моментом в гражданской войне в Сирии.

«Главным откровением этого доклада не обязательно является сам факт этих атак, но их масштаб», – заявил телекомпании CNN Элиот Хиггинс – старший научный сотрудник Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета.

Российское правительство категорически отвергает обвинения, что мишенями для ее ударов становились больницы. Асад ранее заявлял, что преднамеренные бомбовые удары по медицинским учреждениям являются военным преступлением.

Однако Хиггинс, который проделал большую часть аналитической работы для доклада, назвал атаки «неоспоримыми».

«Важно, чтобы эти атаки были признаны, и была какая-то реакция», – заявил британский исследователь.

В докладе подробно описывается ущерб, нанесенный больнице в районе Аль-Сахур в восточной части Алеппо, что противоречит заявлениям представителя российских военных о том, что удары по больнице M10, поддерживаемой Сирийско-американским медицинским обществом, не наносились.

Высокопоставленный представитель министерства обороны России Сергей Рудской отрицал атаки на больницу в Аль-Сахуре.

Однако фотографии, полученные из открытых источников, видеосъемки местных активистов и спутниковые фотографии, изученные Атлантическим советом, дают иную картину. Спутниковые снимки компании DigitalGlobe, сделанные 25 сентября и 13 октября, показывают появление воронки от бомбы у больницы. Таким образом были установлены сроки трех атак, превративших больницу и соседние улицы в руины.

Авторы доклада утверждают, что еще одна больница пострадала от по меньшей мере 12 атак, совершенных в июне-декабре 2016 года. Речь идет о клинике М2 в районе Аль-Маади, в которую входит педиатрическое отделение.

Атлантический совет обратился к исследовательской организации Forensic Architecture в Голдсмитском колледже Лондонского университета с просьбой реконструировать бомбардировку больницы 16 июля, используя видеозаписи и фотографии атаки.

Кроме атак на больницы доклад указывает на неоднократное использование Россией зажигательных боеприпасов и кластерных бомб. В качестве одного из свидетельств в докладе приводятся кадры, показанные поддерживаемым Кремлем телеканалом RT. На видео показано, как министр обороны России посещает авиабазу Хмеймим к юго-востоку от Латакии, в то время как на заднем плане в российский истребитель загружается зажигательное кластерное оружие.

Министерство обороны РФ отрицает любое применение кластерных боеприпасов российскими войсками в Сирии.

Доклад также ссылается на несколько видео на YouTube в качестве свидетельства масштабного использования хлора сирийским правительством. На одном видео, показывающем последствия ноябрьской атаки в районе Эль-Баб, заснят «баллон из-под хлора, на котором остались неповрежденные этикетки».

Сирийское правительство ранее отвергало обвинения в применении хлора.