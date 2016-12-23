Госдепартамент назвал «неоспоримым» статус вооруженных сил США в мире

Госдепартамент США косвенно оспорил утверждение российского президента Владимира Путина о том, что российская армия на сегодняшний день сильнее любого противника, заявив, что статус вооруженных сил США в мире «неоспорим».

Выступая в четверг на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны, Путин заявил: «Вместе с тем уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого».

Не упоминая Путина по имени, официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил: «Америка имеет полное право гордиться мужчинами и женщинами в форме, которые защищают интересы страны по всему миру, и их способностью это делать».

«Я считаю, что профессионализм, навыки и потенциал, присущие вооруженным силам США, неоспоримы», – добавил Кирби.

Отвечая на вопрос о том, обеспечили ли действия России в Украине или Сирии превосходство ее вооруженным силам, Кирби отмахнулся от такого предположения: «Не думаю. Не думаю, что за всю историю человечества существовали вооруженные силы, обладающие таким же потенциалом, интеллектом, силой, умелым руководством и ресурсами, как вооруженные силы США сейчас».