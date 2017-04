В США вручили Пулитцеровские премии

В понедельник Пулитцеровскую премию в журналистской номинации вручили газетам The Washington Post за мощные репортажи о ходе президентской кампании Дональда Трампа и The New York Times за материалы о скрытых планах Путина распространить свое влияние за рубежом. Журналисты The New York Times были награждены за серии статей, раскрывающих методы Путина – темы, которая стала особенно актуальной в свете заключений разведсообщества США о том, что российские власти активно пытались повлиять на исход прошлогодних президентских выборов в США в пользу Трампа. Таким образом, издания были отмечены за исследовательские репортажи о влиятельных персонах в условиях враждебной для новостных СМИ среды.

Издания The Daily News of New York и ProPublica – веб-платформа, специализирующаяся на журналистских расследованиях, получили награду в номинации «За служение обществу» за освещение жестокого обращения полицией Нью-Йорка, которое вынудило в основном представителей меньшинства с низким доходом покинуть свои дома.

Среди победителей также был международный консорциум из более 300 репортеров на шести континентах, которые раскрыли тему так называемых «Панамских документов», в который детально описывались скрытые схемы мирового масштаба по выведению доходов в офшор с целью ухода от налогов, к которым прибегали богатые и влиятельные люди.

Пулитцеровская премия является одной из самых престижных наград в области журналистики в США. Награды вручаются с 1917-го года. Часто лауреатами премии становились такие издания, как The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Однако награды получали и менее крупные и не такие известные издания по всей стране, чьи репортажи не всегда выходили на национальный уровень. Например, репортер газеты Charleston Gazette-Mail в западной Вирджинии получил приз за выдающееся расследование потока опиоидных наркотиков в пораженные депрессией графства западной Вирджинии, где наблюдались самые высокие цифры смертей от передозировки.