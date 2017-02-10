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Том Прайс утвержден на пост министра здравоохранения

Том Прайс

Том Прайс

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Республиканец возглавит усилия по отмене Obamacare.

Сенат США 52 голосами против 47 проголосовал за назначение республиканца Тома Прайса главой Министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Голосование состоялось в ночь на пятницу в конце заседания, которое затянулось глубоко за полночь.

Прайс, много лет представлявший в Палате представителей штат Джорджия и работавший хирургом-ортопедом, выступает против Закона о доступном здравоохранении, более известного как Obamacare.

В качестве нового министра здравоохранения Прайс возглавит кампанию по отмене этого закона, который позволил 20 миллионам американцев обзавестись медицинской страховкой.

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