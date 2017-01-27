США планируют налог на импорт из Мексики, чтобы финансировать сооружение стены

Белый дом выдвинул идею ввести 20-процентный налог на товары из Мексики, чтобы оплатить строительство стены на границе между странами.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер обвалил курс мексиканского песо, сообщив журналистам, что Трамп хочет обложить мексиканский импорт 20-процентным налогом, чтобы собрать средства на строительство стены.

Спайсер не предоставил дополнительных подробностей, но его комментарий напомнил уже существующую идею об урегулировании таможенных пошлин, которую Палата представителей рассматривает в рамках масштабной налоговой реформы.

В Белом доме позже уточнили, что предложение пока находится на ранней стадии.