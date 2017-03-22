США могут отказаться от цели достижения безъядерного мира

Администрация Дональда Трампа изучает целесообразность дальнейшего стремления к безъядерному миру, сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Старший директор по вопросам оружия массового уничтожения и нераспространения в Совете национальной безопасности Белого дома Кристофер Форд заявил, что оценка реалистичности глобального ядерного разоружения проводится в рамках традиционного исследования, известного под названием «Обзор ядерной политики».

«Мы проводим всеобъемлющий пересмотр политики, – сказал Форд. – Это с необходимостью включает, среди многих прочих вещей, оценку, является ли достижение мира без ядерного оружия реалистичной целью в краткосрочной и среднесрочной перспективе в свете нынешних тенденций в сфере международной безопасности».

Заявление Форда прозвучало на ежегодной конференции по ядерной политике, которую проводит Фонд Карнеги за международный мир.

Усиление нестабильности в мире и растущие угрозы национальной безопасности США требуют заново оценить, «является ли традиционная верность США призрачной цели упразднения ядерного оружия жизнеспособной стратегией», добавил он.

Исполнительный директор вашингтонской исследовательской организации «Ассоциация по контролю над вооружениями» Дэрил Кимбэлл считает, что США юридически обязаны придерживаться этой цели, поскольку подписали Договор о нераспространении от 1968 года – соглашение, лежащее в основе международной системы, направленной на прекращение распространения ядерного оружия.

Форд также отметил, что администрация рассматривает ответные меры на развертывание Россией крылатых ракет, способных нести ядерные заряды. Вашингтон усматривает в этом нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По мнению Форда, шансы на новое сокращение американских и российских стратегических ядерных вооружений невелики. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон в ближайшей перспективе будет соблюдать соглашение по ядерной программе Ирана.