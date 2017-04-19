СМИ: В районе Северной Кореи нет американского авианосца

ВМС США подтвердили, что не посылали авианосец непосредственно к Северной Корее на фоне усиления напряженности в отношениях с Пхеньяном, несмотря на заверения президента Дональда Трампа и его ведущих советников по вопросам обороны, что он находится в пути.

Об этом сообщили ведущие американские СМИ.

New York Times, Wall Street Journal и другие газеты сообщили, что в действительности авианосец «Карл Винсон» находился в тысячах километрах от КНДР и был занят в учениях у северо-западного побережья Австралии.

По данным СМИ, он едва ли подойдет к Корейскому полуострову ранее следующей недели.

Тихоокеанское командование США во вторник выпустило заявление, в котором сообщило, что авианосец идет в западную часть Тихого океана, после сокращенных учений с ВМС Австралии. Заявление характеризует выдвижение корабля, как «разумную меру».

Недоразумения по поводу миссии «Карла Винсона», по всей видимости, были частично обусловлены стремлением не разглашать оперативную информацию, а также желанием Белого дома произвести впечатление жестких действий, предполагают СМИ.

В ВМС знали о сформировавшихся в обществе ошибочных представлениях, сообщили представители Военно-морских сил.