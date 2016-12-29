СМИ: США могут объявить о новых санкциях против России в четверг

Администрация Барака Обамы уже в четверг может объявить о планах наказания России за вмешательство в ход недавних выборов в США, сообщили ведущие американские телекомпании.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил CBS News, что они, вероятно, назовут людей, связанных с попытками Москвы взломать компьютерные системы Демократической партии перед президентскими выборами.

Телеканал CNN также сообщил, что объявление о новых санкциях против России, по всей видимости, будет сделано в четверг.

Официальные лица утверждают, что санкции, вероятно, будут направлены против руководителей крупнейшего разведывательного агентства России, которое, как они полагают, стояло за кибератаками, направленными на то, чтобы помочь избранному президенту Дональду Трампу победить на выборах, и действовало с одобрения президента Владимира Путина.

Источники ABC News сообщили, что объявление будет содержать лишь публичные шаги, особенно экономические санкции. Что касается возможных скрытых операций, предпринимаемых разведывательными ведомствами США, то о них едва ли будет рассказано.

«В какой-то момент, когда мы предпримем определенные действия, о которых мы сможем рассказать публично, мы так и сделаем», – заявил ранее Обама.

Источник Reuters в правительстве США, участвовавший в обсуждении возможных ответных мер, сообщил, что одним из вариантов действий может быть организация утечки материалов о российских чиновниках или действиях России, которые уже имеются у США. При этом утечка должна «быть схожей с тем, что сделали русские, но так, чтобы это было невозможно доказать», сказал источник.

Другим вариантом могут стать новые экономические санкции против России, сообщает Reuters. Однако США вряд ли пойдут на всеобъемлющее эмбарго в отношении России из-за опасений, что это может нанести ущерб экономике стран Западной Европы, заявил Питер Харрелл, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, работавший над политикой санкций.

Объявление будет сделано после нескольких месяцев дискуссий в Белом доме об оптимальной реакции, которая не перешла бы в полномасштабную кибервойну.

Однако Ануп Гош, бывший ведущий эксперт правительства и глава компании Invincea, работающей в сфере кибербезопасности, заявил ABC News, что крупная кибератака США против России сопряжена с «огромным риском» ответных мер, и он сомневается, что США смогут «подавить эту ответную реакцию».

Предвосхищая шаги США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, опубликованном на сайте министерства.

«Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ, – заявила она. – Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России».

«Возможно, администрации Барака Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу “после нас хоть потоп”», – добавила Захарова.