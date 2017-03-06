Кораблю ВМС США пришлось изменить курс из-за сближения с иранскими судами

Несколько быстроходных катеров Корпуса стражей Исламской революции в субботу приблизились к кораблю ВМС США в Ормузском проливе, вынудив его сменить курс, рассказал в понедельник представитель американских властей.

По словам источника, суда КСИР подошли на расстояние 600 ярдов к кораблю USNS Invincible и остановились. Американский корабль в сопровождении трех судов Королевского военно-морского флота Великобритании был вынужден сменить курс.

Как заявил источник, были предприняты попытки установить контакт по радиосвязи, однако ответа не последовало. Он назвал действия иранских катеров в ходе инцидента «небезопасным и непрофессиональным».