Кораблю ВМС США пришлось изменить курс из-за сближения с иранскими судами

Быстроходные катера КСИР приблизились к американскому кораблю в Ормузском проливе
Несколько быстроходных катеров Корпуса стражей Исламской революции в субботу приблизились к кораблю ВМС США в Ормузском проливе, вынудив его сменить курс, рассказал в понедельник представитель американских властей.
По словам источника, суда КСИР подошли на расстояние 600 ярдов к кораблю USNS Invincible и остановились. Американский корабль в сопровождении трех судов Королевского военно-морского флота Великобритании был вынужден сменить курс.
Как заявил источник, были предприняты попытки установить контакт по радиосвязи, однако ответа не последовало. Он назвал действия иранских катеров в ходе инцидента «небезопасным и непрофессиональным».
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