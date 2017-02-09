В Госдепартаменте США считают, что Россия «подавляет независимые голоса»

Представитель Госдепартамента назвал обвинительный приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному, «очередным примером того, как российское правительство продолжает подавлять независимые голоса».

В среду суд в Кирове повторно признал лидера незарегистрированной «Партии прогресса» и предпринимателя Петра Офицерова виновными по так называемому «делу Кировлеса» и назначил Навальному наказание – 5 лет лишения свободы условно, Офицерову – 4 года условно.

Таким образом, повторный суд полностью повторил ход предыдущего процесса, состоявшегося в 2013 году, в результате которого был вынесен точно такой же приговор.

Сам Алексей Навальный сразу же после вынесения приговора заявил журналистам, что не признает это судебное решение: «Этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен, в соответствии с Конституцией я имею полное право участвовать в выборах, и я буду это делать». Оппозиционер также сообщил, что будет обжаловать новое решение по «делу Кировлеса» во всех судах, в том числе в Конституционном суде России.

Новое рассмотрение «дела Кировлеса» состоялось после того, как Верховный суд России в конце прошлого года назначил новый процесс, отменив ранее вынесенный приговор вследствие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В феврале 2016 ЕСПЧ постановил, что российские суды допустили «произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых».

Представитель Госдепартамента, который беседовал с журналистами на условиях сохранения анонимности, заявил, что власти США обеспокоены очередным обвинительным приговором Навальному.

«Это решение представляется очередным примером того, как российское правительство продолжает подавлять независимые голоса, в том числе оппозиционных политиков», – сказал представитель.

По его словам, «российский народ, как и люди по всему миру, заслуживает правительства, которое поддерживает открытый обмен идей, прозрачного и ответственного управления, равенства перед законом и возможности пользоваться своими правами без страха возмездия».

«Мы призываем российское правительство предоставить справедливые условия всем политическим партиям, желающим участвовать в демократическом управлении страной», – добавил представитель.