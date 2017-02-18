Пенс призвал Россию выполнить Минские соглашения

В субботу вице-президент США Майк Пенс выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. Он заявил: «История свидетельствует, что когда Соединенные Штаты и Европа живут в мире и процветают, мы способствуем глобальному миру и процветанию».

«Сегодня, от имени президента Трампа, я заверяю вас в том, что Соединенные Штаты Америки твердо поддерживают НАТО и не отступят от своих обязательств в рамках Североатлантического альянса», - заявил Майк Пенс в своей речи.

«Будущее США и Европы взаимосвязано, – сказал вице-президент. – За прошедшее столетие наши отношения стали настолько прочными, что множество американцев устремлялось со своего континента в Европу, чтобы помочь вам защитить свою землю».

По словам Пенса, НАТО «должно доминировать в мире цифровых технологий так же, как в обычном мире мы боремся с такими группировками, как «Исламское государство», которое он назвал «вероятно, наибольшим злом в мире», невиданным со времен средневековья.

«Что касается Украины, - сказал вице-президент, - мы должны призвать Россию к ответу и потребовать, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины».

Он заявил, что США продолжат призывать Россию к ответу даже в процессе поиска путей сотрудничества, чего, по мнению президента Трампа, можно достичь.

Союзники по НАТО должны делить бремя расходов на оборону

В своем выступлении Пенс постарался заверить Альянс в поддержке США. Ранее, президент США Дональд Трамп не раз высказывал восхищение президентом России Владимиром Путиным, а также критиковал НАТО. На фоне растущей неопределенности в мире, такие слова американского президента вызвали обеспокоенность правительств европейских стран.

В то же время Пенс напомнил странам НАТО, что Трамп ожидает выполнения членами Альянса своих финансовых обязательств в рамках организации. «Обещания делить бремя расходов на совместную оборону не выполнялись слишком долго, и это подрывает основы нашего союза, – сказал Пенс. – Даже когда всего один союзник не выполняет свои обязательства, это негативно сказывается на нашей возможности приходить на помощь друг другу».

Пенс отметил, что в 2014 году на саммите в Уэльсе все 28 стран-членов Альянса в рамках своих обязательств по безопасности пообещали выделять как минимум 2 процента от своих ВВП на нужды совместной обороны в течение десяти лет». Однако только США и еще четыре страны-союзницы выполнили свои финансовые обязательства по отношению к блоку.

«Соединенные Штаты были надежным партнером Европы на протяжении многих поколений и будут и далее проявлять солидарность, как это делали наши предшественники, идя на огромные жертвы для защиты нашего общего наследия, – сказал вице-президент в своей речи. – У нас общее прошлое, и после всех испытаний, через которые мы прошли вместе, будущее у нас также общее. Сегодня, завтра и каждый день, будьте уверены, что Соединенные Штаты есть и будут самым большим союзником Европы».

В Мюнхене Пенс встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель, рядом восточноевропейских лидеров, а также президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выступил на конференции в субботу.

Заявление главы Пентагона

В пятницу министр обороны США Джим Мэттис заверил участников встречи в Мюнхене, что американская безопасность неразрывно связана с европейской, и назвал принцип коллективной обороны НАТО «основополагающим».

В январе президент США Дональд Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией. Мэттис, однако, заявил, что президент полностью поддерживает Альянс и при этом вновь озвучил выдвинутое Европе требование увеличить вклад в поддержку организации.

На этой неделе в Латвию и Румынию прибыли дополнительный американский контингент и военная техника. Такое усиление военного присутствия НАТО в регионе является беспрецедентным со времен окончания «холодной войны».

Европейские союзники были обнадежены заявлениями Мэттиса о поддержке Североатлантического альянса. Многие делегаты Мюнхенской конференции, тем не менее, заявили, что хотели бы услышать это непосредственно от президента Трампа.