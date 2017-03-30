США опасаются «венесуэльского сценария» в Мексике

Представьте себе, что в Мексике появился «лидер вроде Уго Чавеса», предположил сенатор Марко Рубио на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, который он возглавляет.

Сенатор прибег к аналогии с бывшим популистским лидером Венесуэлы, чтобы обрисовать ситуацию, которая, по его мнению, может возникнуть, если США не будут поддерживать хорошие отношения со своим соседом.

«Прямо у наших границ, – продолжал Рубио. – С таким мы никогда не сталкивались».

Через 16 месяцев в Мексике пройдут президентские выборы, и Рубио обеспокоен, что ухудшение отношений между США и Мексикой может подтолкнуть избирателей к поддержке популистского кандидата.

С Рубио согласны и другие члены комитета, как демократы, так и республиканцы.

«По мере приближения выборов в Мексике в 2018 году призывы платить за стену привели к росту национализма, из-за чего могут появиться политические лидеры с негативными взглядами на США», – считает сенатор-демократ Боб Менендес.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал построить стену на американо-мексиканской границе и «заставить Мексику платить за нее».

Выступая на слушаниях «Американо-мексиканские отношения: содействие безопасности и процветанию по обе стороны границы», которые проходили в среду, бывший губернатор штата Нью-Мексико демократ Билл Ричардсон заявил, что отношения между двумя странами находятся «в руинах».

По мнению Ричардсона, это произошло из-за предложений построить стену на границе, заявлений администрации Дональда Трампа о намерениях добиваться пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и перспектив ускоренной депортации из США нелегальных иммигрантов из Мексики.

«Мексиканцы чувствуют себя оскорбленными», – сказал он.

«Крайне важно, чтобы члены Сената высказывались и разъясняли огромные преимущества отношений с Мексикой, – заявил Роджер Норьега из правоцентристского Американского института предпринимательства, который также выступил на слушаниях.

Он указал, что Мексика является третьим крупнейшим торговым партнером США и что, несмотря на торговый дефицит в 60 миллиардов долларов в пользу Мексики, многие товары, которые Мексика продает США, имеют американскую начинку.

Если NAFTA будет отменен, Мексика, возможно, пострадает несильно, поскольку, в то время как США имеют соглашения о свободной торговле с 20 странами, у Мексики таких партнеров 45.

«Если мы откажемся от NAFTA, они все нацелятся на то, чтобы занять наше место, – добавил Ричардсон. – Придет Китай».