Визит Рекса Тиллерсона в Мексику проходит на фоне гневных заявлений Мехико

Мексика гневно отреагировала на «враждебные», по словам официального представителя правительства, иммиграционные рекомендации новой администрации США. Заявление прозвучало через несколько часов после того, как высокопоставленные американские чиновники прибыли в страну для обсуждения ряда важных вопросов.

Намедни Министерство внутренней безопасности США обнародовало планы, согласно которым все нелегальные иммигранты, многие из которых прибыли из Мексики, подлежат депортации, вне зависимости от их национальности.

Это добавило напряженности в отношения между двумя странами. В начале январе, перед визитом президента Мексики, Дональд Трамп в своем твиттер-аккаунте заявил, что сосед США заплатит за строительство стены на границе.

В начале недели министр внутренней безопасности США Джон Келли подписал рекомендации своего ведомства. Главный переговорщик от Мексики с администрацией Трампа - министр иностранных дел Луис Видегfрай - заявил, что официальный Мехико никогда не примет новые правила, среди которых, помимо всего прочего, упоминается депортация не-мексиканцев в Мексику.

По его словам, вопрос депортации будет главным на переговорах. Мексика будет настаивать, чтобы Соединенные Штаты подтверждали гражданство лиц, которых они собираются депортировать в Мексику.

"Мы тоже контролируем свои границы, и мы будем делать это в полной мере», - заявил министр иностранных дел. Он также добавил, что Мексика, в случае необходимости, обратиться в ООН с требованием защитить права и свободы граждан своей страны в соответствии с международным правом.

Роберто Кампа, возглавляющий отдел по правам человека в министерстве внутренних дел Мексики заявил, что план депортировать не граждан Мексики в его страну, является «враждебным» и «неприемлемым».

На переговорах в Мексике между главами внешнеполитических ведомств двух стран будет обсуждаться вопрос инфраструктуры на границе, стратегия депортации, иммиграция из стран Центральной Америки, борьба с перевозкой наркотиков и оружия. Также стороны обсудят борьбу с терроризмом и торговое соглашение НАФТА, сообщает агентство Рейтерс.