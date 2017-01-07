В Мексике совершенно вооруженное нападение на американского дипломата

В пятницу вечером сотрудник консульства Соединенных Штатов получил огнестрельное ранение в городе Гвадалахара, Мексика.

Согласно заявлению генеральной прокуратуры Мексики, дипломат находится в стабильном состоянии.

На видео, размещенном на странице Facebook консульства США виден мужчина, ожидающий у гаража, а затем открывающих огонь по машине дипломата.

На видео видно, что стрелок одет в голубую рубашку и носит солнцезащитные очки, однако никакой другой информации о нем пока обнародовано не было. Полиция Мексики ведет розыск преступника.

Федеральное бюро расследований США предлагает вознаграждение в размере 20 тыс долларов за любую информацию, которая приведет к аресту подозреваемого.