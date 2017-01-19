Комитет Сената рекомендовал утвердить Мэттиса министром обороны

Комитет Сената по вооруженным силам подавляющим большинством голосов в среду рекомендовал утвердить генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса в должности министра обороны.

Комитет, в котором большинство членов являются республиканцами, поддержал это решение 26 голосами «за» при одном голосе «против».

Мэттис – первый кандидат в члены кабинета, который прошел стадию одобрения профильным комитетом Сената.

Возможно, что Сенат окончательно утвердит его кандидатуру уже в пятницу, сообщил лидер демократов в палате Чак Шумер.

Мэттис занимал пост главы Центрального командования США и подал в отставку в 2013 году.

По закону ему требовалось специальное разрешение, чтобы претендовать на пост главы Пентагона, так как с момента окончания его службы в вооруженных силах прошло менее семи лет.