Удар коалиции во главе с США, возможно, привел к гибели мирных жителей

В результате воздушного удара, который, вероятно, был нанесен возглавляемой США коалицией по городу на востоке Сирии, контролируемому «Исламским государством», погибли по меньшей мере 10 человек, еще десятки получили ранения.

Об этом во вторник сообщили оппозиционные активисты.

По словам активистов, удар был нанесен вечером в понедельник в городе Аль Букамаль, расположенном у границы с Ираком.

Британская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что в результате воздушного удара были убиты 13 мирных жителей, включая женщин и детей, а также три иракских боевика «Исламского государства».