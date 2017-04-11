США ликвидировали ботнет "Келихос"

В понедельник Министерство юстиции США сообщило об операции по ликвидации и прекращению деятельности ботнета «Келихос» (Kelihos) – глобальной сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров, которыми, предположительно, управлял российский киберпреступник, арестованный на прошедших выходных в Испании.

Вредоносная программа «Келихос» поражала компьютеры с операционной системой компании Microsoft, говорится в заявлении. Согласно предъявленному Минюстом США иску, гражданин России Петр Юрьевич Левашов, предположительно, управлял ботнетом «Келихос» с 2010-го года.

Левашов был задержан на прошедших выходных в Испании, куда, по сообщениям, он приехал в отпуск с семьей.

Как сообщила российская государственная телекомпания RT со ссылкой на жену Левашова, ее мужа подозревают в причастности к хакерским атакам, которые связаны с предполагаемым вмешательством российских властей в президентские выборы 2016-го года в США с целью помочь президенту Трампу победить.

В то же время, по словам официального представителя Министерства юстиции, выдвинутые против Левашова обвинения в предположительно совершенных ранее киберпреступлениях, а также деятельности, связанной с ботнетом «Келихос», не имеют отношения к расследованию о хакерских атаках во время прошлогодней избирательной кампании.

По словам официального лица минюста США, ботнет «Келихос» вел преступную деятельность, заражая компьютеры пользователей со всего мира по меньшей мере с 2010-го года. С помощью вирусной программы проводилась массовая рассылка спама, кражу паролей и загрузку различных вирусных программ.

Чтобы очистить от вредоносных программ компьютеры пострадавших, США получили судебный ордер на осуществление мер по нейтрализации бот-сети «Келихос», включая замену серверов и блокировку посылаемых оператором бот-сети команд, говорится в заявлении Минюста.