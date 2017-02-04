Трамп пообещал, что решение федерального судьи о приостановке действия президентского указа будет пересмотрено

Президент Дональд Трамп ответил субботу на решение одного федеральных судей временно заблокировать его указ, запрещающий въезд в США из нескольких стран Азии и Африки. Трамп назвав такое судебное решение «смешным» и пообещал, что оно будет отменено.

Напомним, что ранее федеральный судья США из северо-западного штата Вашингтон временно заблокировал действие подписанного на прошлой неделе указа, ограничивающего въезд в США туристов и иммигрантов из семи преимущественно мусульманских стран. Данное решение распространяется на все штаты.

Бюро таможенного и пограничного контроля США сообщило, что держателям действующих виз уже разрешен въезд в страну.

В пятницу вечером Белый дом опубликовал заявление, согласно которому Министерство юстиции «в ближайшее время» в экстренном порядке приостановит действие «возмутительного решения» федерального суда. Позднее, Белый дом опубликовал еще одно заявление, где уже не было слова «возмутительный».

В заявлении также приводится обоснование подписанного президентом Дональдом Трампом указа как «законного и уместного».

В пятницу судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт вынес решение по иску штатов Вашингтон и Миннесота, согласно которому у них есть законные основания оспорить подписанный на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом указ.

Правительство штатов Вашингтон и Миннесота подали совместный иск в начале недели и добились решения федерального суда о приостановке указа на время рассмотрения дела судом.

В пятницу генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон сказал прессе: «Конституция сегодня восторжествовала». По его мнению, решение суда немедленно приостанавливает действие указа презиента Трампа, который Фергюсон назвал «неконституционным и незаконным».

«Закон – это мощная сила, которая дает возможность призывать к ответственности всех, включая президента США»,- сказал Фергюсон.

Представитель Министерства внутренней безопасности сообщил, что ведомство не комментирует дела в производстве.

Государственный департамент был проинформирован Министерством юстиции о решении федерального суда вечером в пятницу, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент сообщил о примерно 60000 визах, временно аннулированных в рамках исполнения указа Трампа, который ограничивает въезд в США гражданам семи стран.

Эти данные не соответствуют информации, опубликованной ранее юристами Министерства юстиции, согласно которой более ста тысяч выданных виз были отозваны после того, как их обладателям был запрещен въезд в США.

Госдепартамент объяснил расхождение в цифрах тем, что дипломатические визы и ряд других типов виз не подпадают под действие указа.

Подписанный президентом Трампом указ об иммиграции органичивает въезд в США держателям виз из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Согласно документу, данная мера является необходимой для защиты американских граждан от террористов.