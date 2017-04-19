Госсекретарь США Тиллерсон: "Провокационные действия Ирана несут угрозу Америке и всему миру"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил, что администрация Трампа проводит тщательный анализ политики США в отношении Ирана, включая работу всех участвующих в этом федеральных ведомств.

В частности, речь идет об угрозах со стороны Ирана, которых, "как это ясно представляется, много", – сказал Тиллерсон репортерам в среду на одной из редких пресс-конференций с его участием в Госдепартаменте США.

Ранее, президент Трамп распорядился, чтобы его Совет по национальной безопасности проанализировал международное соглашение по ядерной программе Ирана – сокращенно, JCPOA – на предмет того, не ударит ли возможное снятие санкций с Тегерана, как было сказано, "по жизненно важным интересам и национальной безопасности Соединенных Штатов".

Так, Рекс Тиллерсон считает, что главная цель JCPOA – достижение безъядерного Ирана – не была достигнута. "Этот договор, – отметил госсекретарь США, – представляет собой такой же неудачный подход, как и тот, что привел нас к нынешней, нависшей над нами, угрозе со стороны Северной Кореи. Администрация Трампа не намерена перебрасывать вопрос об Иране следующей администрации США. Имеющиеся доказательства ясно говорят о том, что провокационные действия Ирана несут угрозу и Соединенным Штатам, и региону, и миру в целом".

Тиллерсон также указал на постоянную поддержку, которую власти Ирана оказывают сирийскому режиму Башара Асада, враждебному по отношению к Израилю. По утверждению главы американской дипломатии, уровень соблюдения прав человека в Иране – "один из худших в мире".