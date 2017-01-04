США - Иран: есть ли угроза ядерному соглашению?

МОСКВА – Высказанная Дональдом Трампом публично угроза разорвать ядерное соглашение с Ираном обеспокоила союзников США из числа стран Евросоюза, сообщают СМИ. То же самое относится к кандидатуре на пост советника по национальной безопасности – отставного генерала Майкла Флинна, который слывет ярым критиком политики Тегерана и радикального исламизма.

Некоторые аналитики полагают, что европейские союзники могут вступить в противодействие с Трампом, если США попытаются разорвать соглашение.

Основания для опасений насчет иранского ядерного досье имеются. Так, как пишет Washington Times, доверенное лицо избранного президента экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич недавно заявил, что избранный президент США после инаугурации аннулирует до 60%-70% указов Обамы.

В самом Тегеране приход к власти Дональда Трампа вызывает, пожалуй, не меньше беспокойства, чем, допустим, в Пекине.

«Трамп говорит о перспективе одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном. Само соглашение он назвал «позором», а подписавших его американцев – «глупцами». Разрыва сделки по иранской ядерной программе, скорее всего, не последует, но и в нынешнем виде администрация Трампа соглашение не примет. Пересмотр условий американского согласия на отмену антииранских санкций неизбежно. Тегерану нужно готовиться к тому, что Трамп выдвинет новые требования, возможно, в сторону большей пользы для бизнеса частных компаний США», – пишет сайт Иран.ru.

О негативном настрое Трампа в отношении Тегерана говорят много, признал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин. По его мнению, определенное ужесточение позиций новой администрации США к Ирану вполне возможно.

«Но если брать конкретно договоренности по ядерной проблеме – так называемый всеобъемлющий план действий, – то здесь я сомневаюсь в их серьезной ревизии, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Все-таки это не договор между США и Ираном, а международный документ, который утвержден Организацией Объединенных Наций».

Как известно, через неделю после заключения ядерной сделки с Ираном Совет Безопасности ООН выпустил резолюцию, которая подтверждает основополагающие положения этого плана, напомнил востоковед.

Пока же Дональд Трамп довольно критически отзывается об ООН. «Что касается ООН, то все изменится после 20 января», — написал он в Твиттере (в этот день пройдет его инаугурация). А затем, после принятия ООН антиизраильской резолюции, он назвал этот форум «клубом для хорошего времяпрепровождения».

Владимир Сажин указал, что помимо прочего, при заключении соглашения было задействовано и МАГАТЭ: «Эта международная организация тоже неоднократно подтверждала ход выполнения плана, которому уже почти полтора года».

Поэтому профессор не думает, что будут какие-то особые трудности с исполнением документа. При этом позиция России по данному вопросу, безусловно, останется неизменной, уверен он: «Москва приложила много усилий для того, чтобы придти к консенсусу, что было сделать совсем непросто, и теперь будет стремиться к сохранению договоренностей в незыблемом виде».

Большая заслуга в достижении соглашения также принадлежит и администрации президента Рухани, которая сделала очень много, чтобы Иран пошел навстречу требованиям «шестерки», резюмировал востоковед.

В свою очередь, сотрудник Российско-евразийской программы Chatham House (британского Королевского института международных отношений) Николай Кожанов отметил, что любые предположения относительно будущей политики избранного президента пока делать рано. Как ему представляется, вначале нужно посмотреть на его первые шаги.

«Все-таки Дональд Трамп – личность достаточно неординарная и непредсказуемая, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – В то же время, если судить по иранской реакции на его избрание, то она весьма неоднозначна. С одной стороны, в Иране действительно боятся того, что Трамп может разорвать договор. С другой – есть и определенная надежда, питаемая иранскими чиновниками, что Трамп в первую очередь бизнесмен, с которым можно попытаться договориться».

В этой связи в Тегеране считают, что одномоментного разрыва договора не произойдет по целому ряду причин, утверждает Николай Кожанов.

«Там не без оснований полагают, что разорвать соглашение или нарушить его исполнение не дадут ни европейцы, ни Россия, – аргументирует он. –И я с этим соглашусь: как ни крути, договор был многосторонним. Кроме того, здесь нужно учитывать то давление, которое будет оказываться на Трампа непосредственно из региона. Например, руководство арабских монархий Персидского залива согласно с тем, что документ откровенно слабый, но в их представлении лучше жить с таким (он все же ограничивает претензии Тегерана на ядерное оружие) договором, чем без какого бы то ни было вообще».

Вместе с тем, Кожанов не исключает, что президент США может отказаться, «по крайней мере, от прямолинейных действий».

«В Иране рассчитывают, что Трамп – и это произносится открыто практически на самом верху правящей элиты – пришел к власти в США в результате целого ряда определенных проблем, назревших в самих США, и что теперь он будет больше ориентирован на решение внутриполитических задач, – пояснил политолог. – Поэтому у президента, дескать, просто не останется времени заниматься Ираном и передоговариваться по ядерной программе».

Это весьма спорный тезис, но определенное рациональное зерно в нем есть, констатировал эксперт. Он также полагает, что, учитывая все высказывания, сделанные Трампом в отношении Тегерана, следует ожидать со стороны США продолжения критики Ирана по поводу его политики в регионе и в сфере прав человека.

«В то же время, как я понимаю, руководство Ирана стоит на том, что сохранение определенного градуса конфронтационности с США идет на пользу стране, которая тем самым сохраняет статус полуосажденной крепости. Таким образом, в Тегеране надеются избежать цветной революции», – подытожил Николай Кожанов.