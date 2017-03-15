В университетах США сокращается число иностранных студентов

Почти четыре из десяти американских колледжей и университетов сообщают о сокращении количества заявок от иностранных студентов, выявило недавнее исследование, проведенное шестью организациями в сфере высшего образования.

Исследование, основанное на данных по 250 американским колледжам и университетам, показало, что наиболее резко снизилось число заявок с Ближнего Востока. Университеты сообщают о 39-процентном сокращении заявок из ближневосточных стран от студентов с высшим образованием первой ступени и 31-процентом – от учащихся магистерского/аспирантского уровня.

По данным Института высшего образования, большинство студентов с Ближнего Востока приезжают из Саудовской Аравии, Ирана и Кувейта.

По словам сотрудников учебных заведений, на которых ссылаются авторы доклада, впечатление, что США стали менее благосклонны к приезжим из других стран, является одной из причин для беспокойства, которую чаще всего называют иностранные студенты и их семьи.