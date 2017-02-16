WSJ: Разведслужбы США скрывают информацию от Трампа

Разведывательные службы США скрывают часть секретной информации от президента Дональда Трампа, опасаясь ее утечки или компрометации.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на неназванных бывших и нынешних чиновников, знакомых с ситуацией, газета пишет, что решение не раскрывать информацию Трампу подчеркивает глубину недоверия, сложившегося между разведсообществом и президентом в связи с контактами его команды с российскими властями, а также враждебностью, которую он проявлял в отношении американских разведывательных ведомств.

В среду Трамп обвинил разведслужбы в утечках информации с целью подрыва его позиций.

По данным Wall Street Journal, в некоторых случаях решение чиновников объяснялось нежеланием раскрывать Трампу источники и методы, которыми пользуются разведслужбы для сбора информации, сообщили собеседники издания.

Газета напоминает, что представители разведки и раньше могли не раскрывать президенту и членам Конгресса детали своей работы, если приходили к выводу, что все, что нужно знать президенту, это информация, которую сообщил источник и комментарии к ней разведсообщества.

Но никогда раньше сокрытие информации не мотивировалось недоверием к президенту или опасениями по поводу его осмотрительности, сообщили источники Wall Street Journal.

Неизвестно, сколько раз чиновники скрывали информацию от Трампа, говорится в публикации.