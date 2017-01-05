Reuters: Россия передавала WikiLeaks похищенные данные через посредников

Американские разведслужбы после ноябрьских выборов в США получили убедительные, на их взгляд, доказательства, что Россия предоставила похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии (НКДП) WikiLeaks через третью сторону.

Об этом сообщили три источника Reuters в правительстве США.

Несколькими месяцами раньше американские официальные лица пришли к выводу, что российские разведслужбы направляли хакеров, однако они не были уверены, что смогут доказать, что Россия также контролировала обнародование информации, наносящей ущерб кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ожидается, что доклад разведки о хакерских атаках будет представлен президенту Бараку Обаме в четверг, а избранному президенту Дональду Трампу – в пятницу, хотя его содержание в среду все еще обсуждалось, сообщили официальные лица.

Источники Reuters отказались рассказать подробности полученной информации относительно участия третьей стороны в передаче похищенных материалов WikiLeaks, заявив, что они не хотят раскрывать, каким образом правительство США получило эту информацию.

В интервью телеканалу Fox News основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не получал похищенную переписку НКДП и помощника Клинтон Джона Подесты от «какого-либо государства». При этом Ассанж не исключил возможности, что материалы были получены от третьей стороны.