В Вашингтоне начинаются инаугурационные мероприятия

В программе официальных мероприятий возложение венков, присяга, парад, балы
ВАШИНГТОН – Мероприятия, связанные с инаугурацией Дональда Трампа, начнутся в четверг и охватят три дня.
Во второй половине дня в четверг Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс примут участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, где похоронены более 400 тысяч американских ветеранов и членов их семей.
После этого Трамп выступит на торжественном мероприятии у мемориала Линкольна.
В четверг вечером Трамп, Пенс и другие чиновники примут участие в ужине при свечах с донорами предвыборной кампании, который пройдет в специальном зале вашингтонского вокзала Юнион-Стейшн
Пятница станет днем передачи власти от президента Барака Обамы к Дональду Трампу.
Трамп и его семья примут участие в утренней религиозной службе, после чего он отправится в Белый дом вместе с женой Меланией на чашку кофе с Обамой и его супругой Мишель.
В соответствии с традицией, уходящий и новый президент вместе поедут из Белого дома по Пенсильвания-авеню к Капитолию, где состоится церемония инаугурации.
У Капитолия Трамп и Пенс примут присягу в окружении высших американских чиновников и бывших лидеров. Свидетелями церемонии станут сотни тысяч человек, собравшихся на Национальной аллее.
Как и все президенты до него, Трамп выступит с инаугурационной речью.
По окончании церемонии президент Обама и его супруга покинут Капитолий, став уже частными лицами.
В здании Капитолия будет дан обед в честь новой администрации.
После этого Трамп и Пенс вновь проедут по Пенсильвания-авеню, но уже в обратном направлении, к Белому дому, в составе парада.
В пятницу вечером Трамп посетит три официальных инаугурационных бала. Традиция таких балов восходит к 1809 году. В тот же день в Вашингтоне пройдет множество других неофициальных балов.
Утром в субботу пройдет последнее официальное мероприятие – национальный молитвенный завтрак в Вашингтонском национальном соборе.