Новый иммиграционный указ Трампа уже блокируется

Федеральный судья в штате Висконсин заблокировал приведение в исполнение пересмотренного иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, согласно которому сирийской матери с ребенком запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов.

Женщина с дочерью живут в разрушенном войной сирийском городе Алеппо. Ее муж ранее получил убежище в Висконсине.

В пятницу судья окружного суда Уильям Конли постановил временно приостановить действие нового указа в отношении данной женщины и ее ребенка.

Новый иммиграционный указ вступает в силу 16 марта. Однако собеседование в консульском отделе посольства США в Иордании, куда женщине нужно ехать для получения американской визы, может быть назначено на более позднюю дату.

По словам Конли, муж женщины предоставил основания для положительного решения по его делу. Если его жена с ребенком будут вынуждены остаться в Сирии, семье может быть нанесен непоправимый ущерб.

В начале года Трамп подписал указ, временно ограничивающий въезд в США гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Действие первого иммиграционного указа было приостановлено по всей стране после того, как штат Вашингтон выиграл дело в федеральном суде против применения данного указа.

В пересмотренном указе из списка стран, гражданам которых запрещен въезд в США, исключен Ирак и внесены некоторые дополнительные изменения.