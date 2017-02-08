Сенаторы-республиканцы предлагают ужесточить иммиграционные правила

Двое сенаторов-республиканцев объявили, что работают над законопроектом, который может кардинально изменить иммиграционную систему США. Согласно планам законодателей, число иностранцев, ежегодно въезжающих в страну, может быть сокращено наполовину – с миллиона до 500 тысяч человек.

Консервативные группы, выступавшие за ограничение легальной иммиграции, и получившие название «рестрикционистских» (restrictionist), уже не первый год настаивают на принятии подобных мер.

Авторы законопроекта, сенаторы Том Коттон и Дэвид Пердью, считают, что снизить число иммигрантов можно, пересмотрев правила въезда для членов их семей, отменив программу лотереи, в ходе которой разыгрываются визы, дающие право на постоянное жительство в США (лотерея «Green Card»), а также усложнив условия для получения права на работу в Соединенных Штатах: срок ожидания такого разрешения может составить 13 лет.

Законодатели, представляющие в верхней палате штаты Джорджия и Арканзас, надеются, что их законопроект может быть рассмотрен уже в этом году, но не рассчитывают, что документ будет быстро рассмотрен полным составом Сената. По словам Коттона и Пердью, перед тем, как объявить о подготовке законодательной инициативы, они встречались и обсуждали этот вопрос с президентом Трампом.

Активисты группы America’s Voice, выступающей за расширение политических прав для иммигрантов, считают, что новый законопроект является частью проекта по ужесточению иммиграционного законодательства США.

Заместитель директора правозащитной организации Линн Трамонт заявила телекомпании NBC, что «ее крайне беспокоят новые ограничения легальной иммиграции, которые написаны одним и тем же автором».

Документ, предложенный сенаторами и получивший название «Акт по реформированию иммиграции в Америку ради создания рабочих мест» (Reforming American Immigration for Strong Employment Act,RAISE), предусматривает, что в качестве иммигрантов право въезда в США получат только супруги и несовершеннолетние дети американских граждан и лиц, обладающих постоянным видом на жительство. Из этого перечня будут исключены прочие родственники заявителей – родители, родные братья и сестры и взрослые дети.

Сенатор Коттон сообщил журналистам, что в особых случаях запрет на выдачу иммиграционных виз для родителей может быть отменен из-за тяжелой болезни. Для этого заявители должны дать письменные гарантии того, что новый иммигрант не будет претендовать на льготы в области здравоохранения или пенсионного обеспечения.